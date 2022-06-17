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Новости Европы

Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине кандидатский статус

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 Christopher Pitchers
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен   -   Авторское право  Geert Vanden Wijngaert/The Associated Press

Одетая в цвета жёлто-голубого флага Украины, председатель Еврокомиссии в пятницу высказала мнение, что этой стране следует предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Урсула фон дер Ляйен предупредила, что Украине ещё нужно много потрудиться, чтобы привести себя в соответствие с критериям членства в ЕС. 

"Да, Украина заслуживает европейской перспективы. Да, Украину следует приветствовать как страну-кандидата. И это при том понимании, что была проделана хорошая работа, - сказала глава Еврокомиссии. - Но ещё предстоит проделать важную работу. Весь процесс основан на том, чего страна заслуживает. Всё идет по правилам, и прогресс полностью зависит от Украины. Это в руках украинцев. А что может быть лучше для строительства собственного будущего".

Пока это всего лишь рекомендация Брюсселя другим столицам Евросоюза, которым предстоит решить, принимать ли Киев в свои ряды. Это ещё обнадёживающий сигнал украинскому народу о том, что его сопротивление российскому вторжению не напрасно.

Чтобы страна присоединилась к ЕС, она должна выполнить различные условия, в частности, соблюдать принципы правового государства, обновить судебную систему, искоренить коррупцию, а также провести целый ряд назревших перемен. Всё это чрезвычайно трудно в уловиях войны, о чем напоминает президент Владимир Зеленский, одетый в зелёный защитный цвет. Получение статуса кандидата помогло бы Киеву со всем этим справиться.

«Плюсом станет большая мотивация украинцев и то, что они годами отстаивали европейские ценности и демократию. Сейчас они борются именно за эти ценности, - сказала эксперт Европейского совета по международным отношениям Мари Дюмулен. - Кроме того, статус кандидата сделает более необходимым для правительства провести очень важные реформы, которых ждёт и украинский народ».

Консенсус в отношении сближения Украины с Евросоюзом окончательно сложился после исторической поездки лидеров трех крупнейших стран ЕС - Франции, Германии и Италии - в Киев, где они поддержали украинскую заявку на вступление в блок. Ожидается, что она будет одобрена на встрече в Брюсселе глав государств и правительств Евросоюза в конце следующей недели.

Еврокомиссия также рекомендовала предоставить статус кандидата в члены ЕС Молдавии, но не Грузии. В очереди в Евросоюз ещё находятся шесть западнобалканских стран.