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мир

Михаил Ходорковский о "драматической ошибке" Европы

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Михаил Ходорковский в программе Euronews "Глобальный диалог"
Михаил Ходорковский в программе Euronews "Глобальный диалог"   -   Авторское право  Euronews

Один из самых известных критиков путинской России Михаил Ходорковский призывает западных лидеров не идти на уступки Москве. Бывший олигарх, переехавший в Лондон, опасается, что в Европе до сих пор не избавились от иллюзий и надеются на конструктивный диалог с Владимиром Путиным, развязавшим войну в Украине.   

Лидеры крупнейших европейских стран по-прежнему считают, что с Путиным можно о чём-то договориться, не продемонстрировав ему силу, что с ним можно разговаривать, находясь в слабой, с его точки зрения, позиции. И это драматическая ошибка, потому что они разговаривают не с таким же лидером страны, как они сами. Они разговаривают с бандитом. А бандит в ситуации, когда он считает себя сильным и когда его упрашивают пойти навстречу, он на самом деле пытается додавить свою жертву.
Михаил Ходорковский
Общественный деятель

По словам Ходорковского, самую принципиальную позицию по отношению к российскому вторжению к России заняли страны Восточной Европы. Он также также приветствует ряд жёстких заявлений чиновников из Брюсселя: "Удивил господин Боррель. Это всё-таки такой европейский чиновник, и я от него не ждал никогда никаких жёстких слов. Но он сказал очень правильные слова: этот вопрос будет решён не за столом переговоров, а на поле боя. Понятно, что после будут переговоры и, в конечном итоге, война закончится переговорами, но сначала решение будет на поле боя, и нет у этого альтернативы".

Михаил Ходорковский уверен, что НАТО может помочь Украине выиграть войну, если предоставит ей всё необходимое оружие. В противном случае, конфликт может "распространиться на территорию альянса". 

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