"Украине необходим статус кандидата в члены ЕС"

Страны-члены ЕС пытаются согласовать шестой пакет санкций против России. Пока тщетно. Телеканал Euronews взял интервью у постпреда Украины в Европейском Союзе Всеволода Ченцова, чтобы обсудить этот вопрос, а также поговорить об украинской заявке на вступление в сообщество.

Эфи Куцокоста, журналист Euronews:

"Есть шестой пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго. Но мы видим, что ЕС не может их принять, из-за стран таких, как Венгрия и Словакия, которые блокируют инициативу. Вы разочарованы ими?"

Всеволод Ченцов, постпред Украины в ЕС:

"Да, это так, потому что речь идёт о нашей общей борьбе. Я имею в виду Украину, Европейский союз и других партнёров, которые противостоят диктатуре, агрессору. И мы считаем, что эта солидарность, которая выражается словесно, которая декларируется, должна быть преобразована в действие. Но, опять же, мы ожидаем, что те, кто принимает решения в Венгрии, в других странах, - это люди, которые понимают, что происходит в Украине. Они в курсе тех зверств, которые творились в пригородах Киева и в других городах. Для того, чтобы остановить Россию, государства- члены ЕС также должны быть готовы жертвовать чем-то, в том числе - в экономическом плане".

Cейчас Украине необходимо предоставление статуса кандидата, потому что для нас это экзистенциальный вопрос, ведь Российская Федерация поставила под сомнение право украинского народа на существование, право украинского государства на существование. Всеволод Ченцов постпред Украины в ЕС

Эфи Куцокоста:

"Что касается стремления вашей страны вступить в Евросоюз, мы знаем, что вы уже передали анкету, запрошенную Еврокомиссией, Советом ЕС. Мы также слышали президента Франции Эммануэля Макрона, который говорил скорее о политическом сообществе для близких Евросоюзу стран, а не об их полноправном членстве. Что вы об этом думаете?"

Всеволод Ченцов:

"Эммануэль Макрон - президент очень влиятельно государства-члена ЕС, председательствующего в Совете Европейского Союза. Безусловно, его предложения нуждаются в очень тщательном изучении. Но сейчас Украине необходимо предоставление статуса кандидата, потому что для нас это экзистенциальный вопрос, ведь Российская Федерация поставила под сомнение право украинского народа на существование, право украинского государства на существование. Так что получение статуса для нашей армии, для нашего народа станет серьёзным толчком в моральном, психологическом плане. Это, своего рода, признание Украины как европейской страны, члена одной семьи наряду с другими европейскими государствами".