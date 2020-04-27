Военные расходы во всем мире стали самыми высокими за десятилетие - СИПРИ

В прошлом году общие военные расходы во всем мире стали самыми высокими за десятилетие, сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ). На вооружение в 2019 году было потрачено 1,917 трлн долларов, что на 3,6% больше, чем в предыдущем.

Россия заняла четвертое место среди стран с наибольшими затратами на оборону, утверждается в опубликованном в понедельник докладе о тенденциях в военных расходах основных игроков. Военный бюджет страны возрос на 4,5% и составил 65,1 млрд долларов или 3,9% ВВП, став одним из самых высоких в Европе.

"Россия увеличила расходы на обеспечение деятельности Вооруженных Сил РФ, деятельности войск национальной гвардии, а также наблюдался рост "прочих расходов Министерства обороны" на социальную поддержку служащих и их семей", - цитирует ТАСС научного сотрудника СИПРИ Александра Куимова.

Согласно докладу, в 2017-2018 годах военные расходы страны снижались, оборонный бюджет в позапрошлом году составил 61,4 млрд долларов, поставив Россию на шестую строчку рейтинга. Тогда не в пятерке лидеров Кремль оказался впервые с 2006 года.

Азиатские страны впервые в лидерах

В 2019 совокупные военные расходы стран мира составили 2,2% глобального ВВП. "В 2019 году глобальные военные расходы были на 7,2% больше, чем в 2010 году, что указывает на тенденцию последнего десятилетия к их наращиванию, - отмечает научный сотрудник СИПРИ доктор Нан Тьян. - Это самый высокий показатель после мирового финансового кризиса 2008 года, который, возможно, знаменует пик этих расходов".

Помимо России, в первую пятерку в 2019 году вошли США, Китай, Индия и Саудовская Аравия. На них приходится 62% общего объема военных затрат в мире.

Расходы США на военные нужды увеличились в 2019 на 5,3%, достигнув 732 млрд долларов, что составляет 38% мирового объема. Американский прирост оказался равен всему военному бюджету Германии за прошлый год. "Недавний рост военных расходов США в значительной степени основан на ощущении возобновления военного соперничества между великими державами", - пишет старший научный сотрудник СИПРИ Питер Веземан.

Китай и Индия возглавляют азиатский рейтинг с самыми большими расходами на вооружения в регионе. При этом в общемировом рейтинге они занимают вторую и третью строчки соответственно. В прошлом году Китай потратил на военные нужды 261 млрд долларов, на 5,1% больше чем в 2018 году, Индия - 71,1 млрд, что на 6,8% превышает показатель предыдущего года.

"Напряженность в отношениях Индии с Пакистаном и Китаем и соперничество с ними являются одним из основных двигателей роста ее военных расходов", - считает Веземан.

В Европе первенство принадлежит Германии

В Европе по росту военных расходов первенство принадлежит Германии, где в 2019 году военный бюджет увеличился на 10% и достиг 49,3 млрд долларов. Это один из 15 наиболее высоких показателей роста за прошлый год.

"Отчасти рост военных расходов Германии можно объяснить ощущением возросшей угрозы со стороны России, которое разделяют многие страны-члены НАТО, - считает научный сотрудник СИПРИ Диего Лопес да Силва. - Однако при этом военные ассигнования Франции и Великобритании остаются сравнительно стабильными".

Совокупный объем военных расходов 29 входящих в НАТО стран равнялся в прошлом году 1,035 трлн долларов. Среди 15 стран с самой высокой нагрузкой военных расходов первое место занимает Саудовская Аравия (8% ВВП), последнее - Япония (0,9% ВВП). Средняя нагрузка военных расходов на экономику в странах Северной и Южной Америк составила 1,4% ВВП, в Африке - 1,6%, в Азии и Океании, а также Европе - 1,7%. Для Ближнего Востока (стран, по которым есть данные) этот показатель равнялся 4,5%.

СИПРИ - независимый международный институт исследования проблем мира и конфликтов, прежде всего, вопросов контроля над вооружениями и разоружением, основанный в 1966 году.