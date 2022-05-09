Жозеп Боррель: "Готовность платить за солидарность - момент истины!"

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель и бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб - гости программы "Глобальный диалог». Euronews побеседовал с политиками на полях прошедшей во Флоренции конференции по будущему Европы. Вот выдержки из объемного интервью, которое полностью можно посмотреть на нашем канале.

Euronews: "С момента вторжения России в Украину 24 февраля ЕС принимал решения быстрее, чем в предыдущие десятилетия. Верно ли говорить об усилении геополитического авторитета Европы?"

Жозеп Боррель: "Именно об этом я и заявил в Европейском парламенте. Полагаю, пришло время, когда Европейский Союз ведет себя как геополитический игрок. Он принимает решения, в том числе в военной и энергетической сфере, прибегая порой и к языку силы. У меня гораздо больше полномочий, чем многие думают, и да, мы реализуем их".

Euronews: "Война стала тревожным сигналом для Запада. A для вас она также послужила сигналом или вы предвидели ее?"

Жозеп Боррель: " Не так очевидно, как американцы. Они выглядели очень осведомленными. Я помню, что за день до войны получил телефонный звонок с предупреждением: война начнется в выходные. Но я хотел верить, что этого все же не случится"-

Алексанлр Стубб: "Многие из нас, возможно, думали, что все ограничится замороженным конфликтом, как это произошло с Грузией или Крымом. Поэтому 24 февраля мы все оказались застигнутыми врасплох, когда оказалось, что речь все же идет о полномасштабной атаке. Хорошая новость в том, что и Путин, на мой взгляд, не ожидал, насколько единым и скоординированным будет ответ ЕС и США. Я имею в виду грандиозное введение санкций всего за 4 дня. Поставка оружия стала жестом огромной солидарности".

Euronews: "Вы упомянули о санкциях, о единстве ЕС в вопросе санкций. Но теперь, конечно, вопрос в том, сколько времени продлится это единство?"

Алексанлр Стубб: "Я думаю, что единство сохранится в обозримом будущем. Мы все понимаем, что Европа раскалывается надвое. С одной стороны, есть Россия, агрессивная, ревизионистская, империалистическая, тоталитарная и авторитарная. А с другой стороны - 40 европейских государств, включая Грузию, Украину и Молдавию, которые являются демократическими и хотят сотрудничать. Проблема, с которой столкнутся лидеры, включая Жозепа Борреля, заключается в том, что обществу придется объяснить цену войны, объяснить сейчас, пока сохраняется дух солидарности и единства. С нынешней инфляцией, ценами на энергоносители, продукты питания, с ситуацией с беженцами, к примеру, в Польше, этот дух солидарности вечно длиться не будет. И мы будем видеть каике-то расхождения".

Европейские институты разработали последовательность шагов в отношении России, на столе переговоров сегодня - вопрос о нефтяном эмбарго, в перспективе будет обсуждаться и постепенный отказ от поставок газа. На конференции во Флоренции венгерский премьер-министр сравнивал очередной пакет санкций с атомной бомбой, он дал понять. что затраты на санкции должны быть компенсированы Евросоюзом. Позиция, с которой наши собеседники категорически не согласны.

Александр Стубб: " Думаю, что Россия окажется в полной и абсолютной изоляции - изолированной политически, финансово, экономически, в плане культуры, спорта, энергетики. Последовательность, над которой работает Европейский Союз и которая со временем увидит свет, следующая: сначала уголь, затем нефть и, наконец, газ. Но, как сказал Верховный представитель, следует двигаться поступательно".

Euronews: "Мы, на ваш взгляд, находимся в режиме затяжной войны, где Запад противостоит России? И как оценить роль других тяжеловесов, например Китая, Индии?"

Жозеп Боррель: "Мне совсем не нравится схема, в которой Запад противостоит России или остальному миру. Важен не Запад сам по себе, нет, здесь речь идет об уставе ООН, о суверенитете народов, государств, о соблюдении границ, о том, чтобы не применять силу для подавления соседа. Вот эти вопросы должны волновать сегодня Запад, Восток, Север и Юг. Голосование в ООН по этому поводу было было ясным. Но мы должны подчеркивать, что мы не боремся против России. Мы защищаем Украину. А защищать Украину сегодня значит защищать международный порядок, основанный на праве.

Мы не боремся против России. Мы защищаем Украину. А защищать Украину сегодня значит защищать международный порядок, основанный на праве. Жозеп Боррель.

Иначе в силу вступает закон джунглей. Сильнее тот, кто сильнее. Понимаете, что на кону? Не Запад, а весь мир! Знаю, что некоторые государства, важные игроки, сегодня отводят глаза по тактическим соображениям, которые не имеют ничего общего с Украиной, они не хотят по-настоящему выразить осуждение России".

Euronews: "Тем временем, вы, господин Боррель, работаете над программой «Стратегический компас». Это, конечно, не серебреная пуля… Поможет ли ваш компас в деле европейской безопасности?"

Жозеп Боррель: " Да. Война в Украине имеет и положительные побочные эффекты. Извините за слово "положительные" в контексте, когда гибнет столько людей и разрушается страна.

Но без этой войны мы бы не принимали столько мер, чтобы избавиться от энергозависимости от России. Мы бы жили как обычно. Без этой войны мы бы не знали, что Европа в опасности, вот так просто, не знали бы… А если мы в опасности, то должны быть взрослыми, готовыми встретить эту опасность".

Euronews: "Одно из последствий войны касается Финляндии, она собирается вступать в НАТО. Как скоро это может произойти?"

Александр Стубб: "Думаю, что президент и правительство выступят со своей позицией на следующей неделе, очень вероятно, что решение о намерении подать заявку будет принято 15-16 мая. Тогда мы войдем в серую зону, речь идет о периоде с момента подачи заявки до момента приема нас в ряды НАТО. Надеюсь, что мы сможем получить членский билет до конца года. Думаю, что решение о членстве Финляндии в НАТО было сформулировано 24 февраля, когда Путин напал на Украину, именно тогда общественное мнение в стране изменилось.

Думаю, что решение о членстве Финляндии в НАТО было сформулировано 24 февраля, когда Путин напал на Украину, именно тогда общественное мнение в стране изменилось. Александр Стубб.

Полагаю что концу текущего месяца уже 80% жителей Финляндии будут поддерживать этот проект. На мой взгляд, это беспроигрышная ситуация для безопасности Швеции, Финляндии, Балтийского региона и самого альянса".

Euronews: "Как Европа должна позиционировать себя в мире, где все сегодня становится оружием?"

Александр Стубб: "Мне нравится ключевая идея "Стратегического компаса". Она в следующем: если исходить из того, что оружием может быть все - информация, энергия, технологии, люди, торговля - то получается, что ЕС на деле располагает многими из этих инструментов. Вот почему мы становимся геополитическим тяжеловесом. Если понадобится, мы в состоянии использовать, например, санкции в качестве оружия. И то, что оружием становится буквально все, для ЕС не так уж плохо в в долгосрочной перспективе".

"Если исходить из того, что оружием может быть все - информация, энергия, технологии, люди, торговля - то получается, что ЕС на деле располагает многими из этих инструментов. Вот почему мы становимся геополитическим тяжеловесом. Александр Стубб.

Euronews: "Война, к сожалению, будет иметь огромные глобальные последствия, тут и продовольственное обеспечение, и энергетика, и безопасность. Каков долгосрочный план? Или каким он должен быть?"

Жозеп Боррель: "Концепция мира, выстроенного по правилам, крайне важна, потому что когда правил нет, действует один единственный закон - закон правоты сильнейшего.

Мы строили Европу как Jardin a la francaise, знаете, французский сад, такой упорядоченный, геометрический. А весь остальной мир - образно говоря, джунгли. И если мы не хотим, чтобы джунгли вторглись в наш сад, то нам придется платить.

Мы используем слово "солидарность", но оно ничего не значит, если за солидарность не готовы платить. Получается так: если для меня это бесплатно, то ок, я с вами. Но именно готовность платить является моментом истины. Жозеп Боррель.

Мы используем слово "солидарность", но оно ничего не значит, если за солидарность не готовы платить. Получается так: если для меня это бесплатно, то ок, я с вами. Но именно готовность платить является моментом истины.

И нам следует понять, что за защиту свободы, за борьбу с теми, кто воюет против Украины, придется заплатить. Политики должны иметь мужество разъяснить людям, что эта цена неизбежна, иначе потом всем платить придется намного больше".