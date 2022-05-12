ЕС поможет Украине наладить экспорт зерна

Еврокомиссия ищет решения для возобновления экспорта продовольствия из Украины в полном объёме.

Эта страна считается крупнейшим производителем зерна в Европе и одним из основных его поставщиков на Ближний Восток и в Африку.

Но украинские порты в Чёрном море заблокированы российскими военными. Вывоз оттуда товаров морским путём осуществлять практически невозможно.

Комиссия призвала игроков рынка в срочном порядке предоставить дополнительно грузовой автотранспорт и поезда,чтобы сократить время ожидаения на границе. Сегодня оно составляет в среднем 16 дней и может доходить до 30.

**Адина Валеан, еврокомиссар по вопросам транспорта:

**_"Известно, что за три месяца Украине нужно будет вывезти 20 миллионов тонн зерна. Если посчитать, сколько нам понадобится транспортных единиц на то, чтобы принять этот груз за этот же период времени, то получится 10 тысяч вагонов и барж. Так что задача действительно сложная. Поскольку мы должны увеличить пропускную способность, количество и эффективность операций, использовать гораздо больше вагонов и барж для перевозки зерновых"._

Чёрное и Азовское моря заняты российскими кораблями, как показано на участке на карте, выделенном красным цветом. Это означает, что даже если портовые города Одесса и Николаев всё ещё находятся под контролем украинских сил, суда не могут выплыть оттуда.

Всеволод Ченцов, постпред Украины в Евросоюзе:

"Это, безусловно, риск для продовольственной безопасности. Во время визита председатель Совета ЕС Шарля Мишеля в Одессу нам было важно показать, что именно Россия блокирует украинский экспорт. Дело не в том, что Украина не желает поставлять продукты питания на рынки. Именно поэтому мы ищем альтернативные маршруты".

Москва обвинения отрицает, перекладывая ответственность за сбои в поставках на Киев.

Так или иначе, выполнить задачу будет сложно и в техническом плане, поскольку украинская железная дорога несовместима с большей частью европейской транспортной системы. Но потеря украинского зерна может иметь катастрофические последствия для мирового рынка.