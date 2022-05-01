Украина обвиняет Россию в краже зерна.

По словам замминистра развития экономики и сельского хозяйства Украины, российские военные вывезли несколько сотен тысяч тонн зерновых из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Обе страны обеспечивают треть мирового экспорта пшеницы.

Всего в этих регионах у фермеров имеется около полутора миллионов тонн таких зерновых культур. Эти запасы были сформированы, прежде всего, для посева. Также они предназначены для переработки в муку для выпечки хлеба для украинцев, проживающих на этих территориях. Конечно, это существенный резервный продукт. Стоит посмотреть на высокие мировые цены сегодня - это сотни миллионов долларов, и есть значительный риск, что его просто украдут и увезут в пользу России Тарас Высоцкий замминистра развития экономики и сельского хозяйства Украины

Замминистра отметил, что зерно воруют не только у Украины, но и у иностранных потребителей, что ставит под угрозу продовольственную безопасность мира.

По данным Организации Объединенных Наций, около 1,7 миллиарда человек могут в скором времени столкнуться с голодом и нищетой.

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