Украина обвиняет Россию в краже зернаКомментарии
Euronews
Украина обвиняет Россию в краже зерна.
По словам замминистра развития экономики и сельского хозяйства Украины, российские военные вывезли несколько сотен тысяч тонн зерновых из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.
Обе страны обеспечивают треть мирового экспорта пшеницы.
Замминистра отметил, что зерно воруют не только у Украины, но и у иностранных потребителей, что ставит под угрозу продовольственную безопасность мира.
По данным Организации Объединенных Наций, около 1,7 миллиарда человек могут в скором времени столкнуться с голодом и нищетой.
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