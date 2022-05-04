ООН: В мире не хватает продовольствия

Почти 193 миллиона человек в мире испытывают серьёзную нехватку продовольствия. Такие данные приводятся в посвящённом продовольственному кризису докладе ООН, опубликованном в среду. В нём отмечается, что ситуация, ухудшавшаяся последние шесть лет, особенно обострилась за последний год. Говорит Лука Руссо, аналитик ФАО по продовольственным кризисам:

– Это рекордное число, оно увеличилось за год на 40 миллионов. А если сравнить с тем, что было шесть лет назад, то отмечен двукратный рост. Поэтому особенно беспокоят тенденции, которые мы наблюдаем в плане серьёзнейшей нехватки продовольствия.

Проблема остро стоит в более чем 50 странах мира, прежде всего в тех, где жители страдают от затяжных конфликтов – в Афганистане, Сирии, Йемене и в целом ряде африканских стран.

– Сельскому хозяйству пришёл конец из-за засухи, уничтожившей наш домашний скот – коз, верблюдов, коров, – рассказывает Абди Вейра Мухумад, агроном из Сомали. – Люди столкнулись с худшим гуманитарным кризисом. В реке нет воды, и людям её остро не хватает.

Помимо вооружённых конфликтов к падению урожаев приводят климатические изменения и связанные с ними участившиеся погодные катаклизмы.

– Развитие сельскохозяйственного сектора оказалось подорванным из-за недостаточных инвестиций в прошлом, – продолжает Лука Руссо. – Лишь 8% гуманитарной помощи направляется для этих целей. Становится понятно, что нужно действительно менять эту тенденцию.

Согласно прогнозам, в этом году положение дел лишь усугубится, поскольку многие страны мира серьёзно зависят от поставок российских и украинских зерновых и другой аграрной продукции.