Дэвид Милибэнд: "Травмированным украинкам нужна помощь"

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Война в Украине затягивается, и Европейский Союз на этой неделе объявил о шестом раунде санкций против России. Пакет содержит самые жёсткие до сих пор меры, в том числе полный запрет на импорт нефти, рестрикции в отношении банков и лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений.

Но именно нефтяное эмбарго, над которым ЕС работал в течение нескольких недель, представляет собой самую большую жертву для самого блока, хотя и призвано причинить боль России и её экономике.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Мы намерены преодолевать нашу зависимость от российской нефти. Это будет нелегко, потому что некоторые государства-члены ЕС сильно зависят от российской нефти. Но мы просто обязаны это делать».

"Будет нелегко" - это мягко сказано.

Чешское и словацкое правительства возражают против немедленного отказа от этой нефти, они хотят переходного периода. А вот что сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто:

«Было бы безответственно принять этот пакет санкций Брюсселя в таком виде, мы не можем ответственно голосовать за него. Венгрия может согласиться с этими санкционными мерами только в том случае, если поставки сырой нефти по трубопроводам будут избавлены от ограничений».

Переговоры в Брюсселе всегда слишком трудны, чтобы приступить на них к выполнению подобных планов.

Кстати о сложных переговорах.

Спустя более двух месяцев после начала российского вторжения гуманитарные работники Объединённых наций оказывали помощь людям, вызволенным из осажденного Мариуполя и разрушенного комбината «Азовсталь». Это происходило после переговоров генсека в Москве и Киеве.

ООН и Международный комитет Красного Креста координировали две операции по эвакуации, в ходе которых было спасено несколько сотен мирных жителей. Но считается, что в Мариуполе до сих пор находится неизвестное количество людей, остро нуждающихся в помощи.

Это лишь один пример ужасающей гуманитарной ситуации во многих частях страны. Другие подробности нам сообщит Дэвид Милибэнд, глава благотворительной организации Международный комитет спасения и бывший министр иностранных дел Великобритании.

Украинцам страдать ещё долго

Гробе: Дэвид, расскажите нам об остроте гуманитарной ситуации на местах, что вы видите, что слышите?

Милибэнд: Я только что вернулся из поездки в Молдавию и центральную Украину, где побывал на этой неделе. Думаю, все ваши зрители знают, что в Украине царит страх. Это страх людей, которые были изгнаны из своих домов. 5 миллионов беженцев пересекли границу в Европу, ещё, вероятно, от 5 до 7 миллионов - это внутренне перемещенные лица. Украинки, с которыми я разговаривал, оставили сражаться на родине отцов, братьев, мужей. Эти женщины бежали, опасаясь за жизнь свою и своих детей, с небольшим скарбом и огромными потребностями в здравоохранении, в экономической поддержке и в преодолении травмы, которую они все переживают.

Гробе: Что сейчас больше всего нужно внутри Украины?

Милибэнд: Думаю, что ситуацию внутри Украины можно разделить на две категории. Во-первых, это осажденные города - крайним случаем, очевидно, является Мариуполь. Гуманитарная потребность состоит в том, чтобы поддерживать жизнь людей, поддерживать водоснабжение, поддерживать здравоохранение, обеспечивать бесперебойное снабжение продовольствием. В остальной части страны относительно безопасно, подчеркиваю, относительно безопасно. Но и там существует реальная потребность в экономической поддержке средств к существованию. Международный Комитет Спасения участвует в её удовлетворении посредством распределения денежных средств. Через правительство Украины мы поддерживаем национальную систему здравоохранения, которая работает под предельной нагрузкой.

Гробе: Насколько война в Украине отличается от других войн, в которых ваш Комитет помогал гражданскому населению?

Милибэнд: Украина очень отличается в том существенном отношении, что она воюет с другим государством. В других отношениях украинский конфликт олицетворяет собой того, что я называю эпохой безнаказанности. Безнаказанность означает злодения без последствий, преступления без наказания. То, что мы наблюдаем в Украине и в других местах, угрожает лишить средств к существованию гражданских лиц.

Вопрос: Если можно, вопрос к бывшему министру иностранных дел. Чем это закончится, есть ли реальный шанс на дипломатическое решение?

Милибэнд: Войны заканчиваются либо победой одной стороны, либо истощением обеих сторон. Я думаю, за последние два месяца мы увидели, что не увенчаются успехом российские попытки захватить всю Украину, а это было первоначальной целью войны. Но то, до чего ещё далеко, на данный момент, это истощение обеих сторон. И это означает ещё очень долгий период страданий прежде всего для народа Украины, но также и для её европейских соседей, которым приходится иметь дело с последствиями конфликта. Никто не может знать, что скажет президент Путин в своем выступлении в понедельник, 9 мая, когда в России празднуют победу во Второй мировой войне. Но я думаю, очень важно, надеясь на лучшее с точки зрения дипломатического решения, разрабатывать планы на худшее. И это, безусловно, то, что мы делаем как гуманитарное агентство.

Килт для Зеленского

Сотрудники Красного Креста и других гуманитарных организаций выполняют выдающуюся работу.

Есть также обычные люди по всей Европе, далекие от конфликта и не связанные с благотоворительностью, которые оказались затронутыми войной и проявили солидарность с Украиной.

Некоторые из них работают на фабрике по производству традиционной ткани в горной Шотландии. Они решили соткать уникальный тартан в цветах украинского флага, синем и жёлтом. Шотландка используется во всех вещах, которые обычно производит фабрика, будь то одеяла для пикника, шарфы, юбки или куртки, даже ошейники для собак и рождественские чулки.

Вся прибыль от продажи украинского тартана будет передана жертвам войны в этой стране. Основательница фабрики хочет сшить килт для президента Украины Владимира Зеленского. Она говорит, что когда доставит ему эту юбку, то провозгласит его почётным шотландцем".