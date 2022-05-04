Евросоюз вводит шестой пакет антироссийских санкций

Под санкции Евросоюза против России подпадает нефть. Председатель Еврокомиссии предложила полностью запретить её импорт, сделав этот процесс постепенным. Урсула фон дер Ляйен добавила, что на отказ от сырой нефти может уйти полгода, а от нефтепродуктов - девять месяцев. Так будет смягчён удар от прекращения поставок и дано время на поиск альтернативных источников.

«Давайте проясним: это будет непросто, - сказала глава ЕК. - Некоторые государства-члены сильно зависят от российской нефти. Но мы просто должны работать над этим».

Нефтяное эмбарго является частью шестого пакета санкций против России за её вторждение в Украину. Пополнится и "чёрный" список личностей. В нем теперь есть патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предусмотрено также отключение "Сбербанка" от системы финансовых сообщений SWIFT. Запрещается вещание в Евросоюзе трех крупных российских госканалов.

"Всеми этими шагами мы лишаем российскую экономику способности к диверсификации и модернизации, - продолжала фон дер Ляйен. - Путин хотел стереть Украину с карты. У него это явно не получится. Наоборот: Украина поднялась, бравая и единая. А свою собственную страну, Россию, Путин топит».

Что касается запрета на нефть, то Германия после некоторых колебаний его приняла. Но Словакия и Венгрия, особенно зависящие от поставок энергоносителей из России, хотят, чтобы им сделали исключение на время переговоров с другими партнёрами и подготовку к жёсткой экономии топлива.

Фон дер Ляйен представила новые санкции в Европейском парламенте, где депутат из Болгарии Ангел Джамбазки не одобрил идею предоставления исключений для некоторых стран:

«Есть общее решение о санкциях против России. Хорошо, я за, но давайте идти в этом вместе, а не раздельно, и не заключать сделки за спиной у других".

Подавляющее парламентское большинство поддерживает нефтяное эмбарго, но депутат из Германии Расмус Андресен считает эту меры запоздалой и слабой:

«Мы давно призывали к такой санкции здесь, в парламенте, но, с другой стороны, впереди ещё долгий путь к её выполнению. Мы опасаемся, что шестимесячный период реализации эмбарго и лазейки для Венгрии и Словакии сделают его гораздо слабее, чем нам хотелось бы его видеть».

Теперь предложение о новых ограничительных мерах Евросоюза против России должно быть утверждено странами-членами единогласно, чтобы шестой пакет санкций вступил в силу.