Украинское контрнаступление в районе Харькова

Украинские военные сообщают об успешных контрнаступательных действиях в районе Харькова — второго по величине города страны. В результате интенсивность обстрелов города снизилась. Непосредственной угрозы Харькову, по украинским данным, сейчас нет, и в город начали возвращаться беженцы.

В то же время по мнению американской разведки, российские войска не оставляют планов взять Харьков: об этом в Пентагоне заявили три дня назад.

Сейчас на северо-востоке Украины наиболее интенсивные бои идут в районе города Изюма, по направлению к Луганской и Донецкой областям.

На этом фоне в минобороны России сообщают, что продолжат доставку гуманитарной помощи жителям Харьковской области: около 40 тонн продовольствия, товаров первой необходимости и медикаментов.