Моравецкий уверен в одобрении санкций против РФ

Премьер-министр Польши заявил, что 6-й пакет санкций Евросоюза против России за её вторжение в Украину будет принят с одобрения всех стран-членов. Матеуш Моравецкий выразил мнение, что постепенно будет установлено полное эмбарго на импорт российской нефти, хотя ранее Германия выражала по этому поводу сомнения. Он дал эксклюзивное интервью Euronews после разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Разные страны находятся в разной степени зависимости от нефти и газа, и мы это понимаем, - сказал Моравецкий. - Идут обсуждения с Еврокомиссией о том, какими должны быть переходные сроки. Однако никто из членов ЕС не собирается блокировать эти санкции, насколько я знаю."

Тем временем Брюссель ведёт переговоры с Будапештом, Братиславой и Прагой, которые выступают за более длительный период для отказа от российской нефти, чтобы можно было найти других поставщиков или научиться экономить топливо. Правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном, у которого хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным, обещает поддержать санкции, только если ей в виде исключения предоставят особые условия для этого процесса.

В Страсбурге Европарламент выступил за отказ от закупок из России любых видов ископаемого топлива. Испанский либерал выразил недовольство тем, что некоторые страны хотят получить особый режим осуществления санкций:

«Конечно, я не рад тому, что есть исключения, - сказал Луис Гарикано. - Я надеялся, что весь Совет ЕС и весь Европейский союз двинутся одновременно. Всегда плохо, когда выходки Орбана вознаграждаются».

Тем временем переговоры о нефтяном эмбарго находятся в тупике. Чтобы найти из него выход, в пятницу утром в Брюсселе встретятся постоянные представители при Евросоюзе. Пакет санкций требует согласия всех стран-членов ЕС.