Швейцарию обвиняют в укрытии российских активов

Швейцарию обвиняют в укрытии российских активовКомментарии
Влиятельная правительственная комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, известная также как Хельсинкская комиссия, обвинила власти Швейцарии в сокрытии российских активов.
В ее заявлении сказано следующее:
"Путин и его олигархи используют швейцарские законы о тайне, чтобы скрыть и защитить доходы от своих преступлений".
Эксперт по борьбе с коррупцией Марк Пит заявил, что швейцарские юристы пользуются правовыми лазейками, чтобы помочь олигархам скрывать свои средства.
В ответ на критику со стороны США швейцарские власти выступили с официальным опровержением:
"Мы постоянно обмениваемся информацией со всеми заинтересованными лицами в стране и за рубежом, включая США, и это способствует тому, чтобы режим санкций был максимально беспрепятственным"
По словам Пита, швейцарская банковская система защищает конфиденциальность своих клиентов.
Присоединившаяся к санкциям Евросоюза Швейцария заблокировала активы россиян на сумму около 8 млрд долларов.
Среди них — банковские счета, наличные, недвижимость и предметы искусства. Они заморожены, но не конфискованы и остаются в собственности владельцев.
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