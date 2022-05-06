Швейцарию обвиняют в укрытии российских активов

Влиятельная правительственная комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, известная также как Хельсинкская комиссия, обвинила власти Швейцарии в сокрытии российских активов.

В ее заявлении сказано следующее:

"Путин и его олигархи используют швейцарские законы о тайне, чтобы скрыть и защитить доходы от своих преступлений".

Эксперт по борьбе с коррупцией Марк Пит заявил, что швейцарские юристы пользуются правовыми лазейками, чтобы помочь олигархам скрывать свои средства.

Юристы не прикасаются к деньгам, но создают так называемые структуры для своих клиентов, подставные компании, оффшорные счета. И так далее. Это опасно, потому что помогает отмыванию денег Марк Пит профессор уголовного права и криминологии

В ответ на критику со стороны США швейцарские власти выступили с официальным опровержением:

"Мы постоянно обмениваемся информацией со всеми заинтересованными лицами в стране и за рубежом, включая США, и это способствует тому, чтобы режим санкций был максимально беспрепятственным"

По словам Пита, швейцарская банковская система защищает конфиденциальность своих клиентов.

Проблема в том, что в какой-то момент американцы скажут: "Теперь нам нужны имена". На что швейцарцы им ответят: "Да, но банковская тайна и тем более адвокатская тайна не позволяют нам раскрыть эти имена" Марк Пит профессор уголовного права и криминологии

Присоединившаяся к санкциям Евросоюза Швейцария заблокировала активы россиян на сумму около 8 млрд долларов.

Среди них — банковские счета, наличные, недвижимость и предметы искусства. Они заморожены, но не конфискованы и остаются в собственности владельцев.

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