Евродепутаты предлагают избирать их по-новому

Европейские законодатели поддержали предложение изменить способ их избрания, чтобы позволить электорату лучше участвовать в управлении Союзом. Согласно плану, избиратели должны будут отдавать по два голоса: один за кандидата в члены Европарламента в национальных округах, а другой - для избрания дополнительно 28 депутатов, округом которых будет весь ЕС.

Авторы инициативы также хотят подключить граждан к избранию Председателя Еврокомиссии. Каждая политическая группа в Парламенте будет выдвигать кандидата на этот пост во время выборов. Затем высшая исполнительная должность достанется кандидату от группы, получившей наибольшее количество мест.

Другие предложения, одобренные Европарламентом на этой неделе, включают систему квот для увеличения числа женщин-кандидатов и депутатов, снижение избирательного возраста до16 лет, а также расширение возможности для почтового голосования.

По данным Международного института демократии и помощи в проведении выборов, только 8 государств-членов разрешили голосование по почте в 2020 году.

Депутаты Европарламента также призывают провести выборы в один день для всего блока — 9 мая, также известного как "День Европы". В 2019 году в странах ЕС голосование продолжалось в течение четырех дней.

Наконец, законодатели хотят создания Европейской избирательной комиссия для наблюдения за этим процессом и проверки соблюдения правил.

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