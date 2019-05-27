Выборы в Европарламент: победители и проигравшие

Согласно экспертным прогнозам по итогам общеевропейских выборов, Христианско-демократический союз (ХДС) Германии станет самой представленной партией в Европейском парламенте.

При рекордно высокой явке избирателей - почти 51% - европейские выборы стали свидетельством серьёзных расхождений во взглядах европейских политических партий и движений.

Ожидается, что националистические партии, такие как "Брексит" из Великобритании и Итальянская "Лига", добьются больших успехов на этих выборах, в то время как представительство их коллег из левых партий растёт.

Такие партии, как, например, "зелёные" в Германии и социалисты в Испании, по оценкам, получат, соответственно 21 и 20 мандатов.

Между тем, некоторые крупные партии Европы, по прогнозам, понесут серьёзные потери.

Двум основным партиям Великобритании - лейбористам и консерваторам - удалось набрать у себя на родине только 23% голосов.

ХДС, нынешняя правящая партия Германии, потеряла 7% голосов, однако, по прогнозам, всё ещё будет крупнейшей национальной партией в Европейском парламенте.

На фоне роста популистских политиков в Италии левоцентристская Демпартия потеряла почти половину голосов избирателей.

Европейская Народная партия (ЕНП) и Социал-демократы, традиционно крупнейшие европейские группы, потеряли около 20% своих кресел.

Традиционная центристская основа Евросоюза пошатнулась. Ультраправая антииммиграционная группа "Европа Наций и Свобод" была сформирована всего в 2015 году, но на этих выборах увеличила свой набор мандатов, получив 58 мест. Евроскептики также будут иметь значительное влияние в новом парламенте: согласно прогнозам группа "Европа за свободу и демократию", куда входят "Брексит" Фаража, итальянская "5 звёзд" и немецкая "АдГ", получит 56 мест.

С другой стороны, "зелёные" левого толка также добились больших успехов в ходе голосования. В результате затянувшегося хронического экологического кризиса блок "зелёных", по прогнозам, займёт 70 мест в Европейском парламенте.

Аббревиатуры крупнейших европейских партий