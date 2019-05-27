Выборы в Европарламент: победители и проигравшие

Согласно экспертным прогнозам по итогам общеевропейских выборов, Христианско-демократический союз (ХДС) Германии станет самой представленной партией в Европейском парламенте.
При рекордно высокой явке избирателей - почти 51% - европейские выборы стали свидетельством серьёзных расхождений во взглядах европейских политических партий и движений.
Ожидается, что националистические партии, такие как "Брексит" из Великобритании и Итальянская "Лига", добьются больших успехов на этих выборах, в то время как представительство их коллег из левых партий растёт.
Такие партии, как, например, "зелёные" в Германии и социалисты в Испании, по оценкам, получат, соответственно 21 и 20 мандатов.
Между тем, некоторые крупные партии Европы, по прогнозам, понесут серьёзные потери.
Двум основным партиям Великобритании - лейбористам и консерваторам - удалось набрать у себя на родине только 23% голосов.
ХДС, нынешняя правящая партия Германии, потеряла 7% голосов, однако, по прогнозам, всё ещё будет крупнейшей национальной партией в Европейском парламенте.
На фоне роста популистских политиков в Италии левоцентристская Демпартия потеряла почти половину голосов избирателей.
Европейская Народная партия (ЕНП) и Социал-демократы, традиционно крупнейшие европейские группы, потеряли около 20% своих кресел.
Традиционная центристская основа Евросоюза пошатнулась. Ультраправая антииммиграционная группа "Европа Наций и Свобод" была сформирована всего в 2015 году, но на этих выборах увеличила свой набор мандатов, получив 58 мест. Евроскептики также будут иметь значительное влияние в новом парламенте: согласно прогнозам группа "Европа за свободу и демократию", куда входят "Брексит" Фаража, итальянская "5 звёзд" и немецкая "АдГ", получит 56 мест.
С другой стороны, "зелёные" левого толка также добились больших успехов в ходе голосования. В результате затянувшегося хронического экологического кризиса блок "зелёных", по прогнозам, займёт 70 мест в Европейском парламенте.
Аббревиатуры крупнейших европейских партий
- ХДС-ХСС (Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз Баварии): Правоцентристская партия в ФРГ во главе с канцлером Ангелой Меркель
- СДПГ (Социал-демократическая партия Германии): Левоцентристская крупная современная немецкая партия, которую возглавляет Андреа Налес
- "Зеленые" (Grüne): Левоцентристская немецкая экологическая партия
- "Брексит": созданную в январе 2019 года партию "Брексит" основал британский евроскептик №1 Найджел Фараж
- Лейбористы: Британская левоцентристская партия, лидер - Джереми Корбин
- Консерваторы (тори): Британская правоцентристская партия, лидер (до 7 июня) - премьер Тереза Мэй
- Либеральные демократы ("либдемы"): Партия либералов Великобритании, выступающая за второй референдум по "брекситу"
- "Лига": Итальянская партия правого толка во главе с вице-премьером Маттео Сальвини
- Демпартия (Италия): Левоцентристская итальянская партия во главе с недавно избранным Николой Зингаретти.
- "Национальное объединение" (Rassemblement national - RN): Крайнеправая партия во Франции во главе с Марин Ле Пен, чей список на европейских выборах представляет 23-летний Джордан Барделла.
- Коалиция "Возрождение": Французская коалиция левоцентристской партии "Вперёд, Республика!" президента Макрона, центристского "Демократического движения" (MoDem) и движения социал-либералов (MRSL)
- PSOE/PC: Альянс Испанская социалистической рабочей партии и Компартии Испании во главе с Педро Санчесом
- "Право и справедливость": правящая правая партия Польши во главе с премьер-министром Матеушем Моравецки
- "Европейская коалиция" (Koalicja Europejska): Польский политический альянс, состоящий из Гражданской платформы, Польской крестьянской партии, Демократического левого альянса, партии "Модерн" и партии "зелёных".