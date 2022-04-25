Итоги выборов во Франции и Словении: Евросоюз-2, популисты-0

"В Европейском квартале Брюсселя довольны переизбранием проевропейского президента Франции. Учреждения власти здесь - в праздничном настроении, - передаёт корреспондент Euronews Мейв Макмахон. - Лидеры Союза поспешили поздравить своего друга Эммануэля Макрона, которого они хорошо знают и которому доверяют.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Твиттере: "Вместе мы двинем Францию ​​и Европу вперед". Глава Совета ЕС Шарль Мишель добавил: «БРАВО, Макрон, мы можем на вас рассчитывать».

Чуть оригинальнее высказался польский политик Дональд Туск. Бывший председатель Евросовета обратился к Макрону: «Благодаря твоей победе в Европе, будет больше Европы и меньше России", имея в виду связи побеждённого кандидата Марин Ле Пен с Владимиром Путиным.

Бывший премьер-министр Бельгии и евродепутат Ги Верхофcтадт зафиксировал счёт как в спорте «Евросоюз-2, популисты-0». Это намек на словенских избирателей, которые на других выборах в эти выходные проголосовали за либерального новичка Роберта Голоба, а не за популиста Янеза Яншу.

Сторонники европейского проекта выражали в соцсетях радость по поводу победы Макрона. Эти выборы во Франции - хорошая новость для неё и хорошая новость для Европы. Многие празднуют поражение сопернцы Макрона. Марин Ле Пен, указывая, что у неё нет ни друзей, ни союзников в органах власти ЕС, кроме депутатов Европарламента от ее ультраправой партии.

Похожие снимки на первых полосах европейских газет этим утром. Бельгийская de Standaard пишет: «Большое уфф - вздох облегчения в Европе из-за победы Макрона".

Заголовок в итальянской La Republicca: "С Макроном Европа побеждает".

Но испанская газета El Pais отмечает на первой полосе, что "Макрон одолел Ле Пен в расколотой Франции".

"Этот последний вопрос, несмотря на первоначальное облегчение, освещается большинством газет: "Насколько разделена Франция, и как велико недовольство многих избирателей?" Не говоря уже о количестве воздержавшихся от голосования. Это также упоминалось в ирландской Sunday Independent: Айлиш о'Хэнлон написала там "Начните слушать людей или готовьтесь к популизму - не только во Франции, но и повсюду. Бесполезно говорить людям, мол ЕС в хорошей форме, чтобы справиться с экономическим кризисом, если люди, борющиеся с трудностями, не чувствуют этого в своей повседневной жизни. Это напоминание о том, что в Европе не всё в порядке, и политикам необходимо решать проблемы людей, особенно кризисный рост стоимости жизни".