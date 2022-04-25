Словения ждет перемен

Левоцентристская партия Словении "Движение за свободу" празднует победу на выборах. Оппозиционеры набрали 34,5% голосов и как результат, получат 41 из 90 мест в Государственном собрании.

Лидер партии Роберт Голоб, заболевший ковидом, выступил с обращением по видеосвязи.

Роберт Голоб, лидер партии Движение за свободу:

— Такой явки избирателей у нас не было уже двадцать лет, это говорит само за себя и означает, что люди действительно хотят перемен и доверяют нам, как единственным, кто может принести эти перемены.

Не забывайте, что ожидания рождают надежду, которая определяет нашу ответственность. Свобода! Роберт Голоб, лидер партии "Движение за свободу"

Премьер-министр Словении, Янез Янша надеялся пройти на четвертый срок, но его партия SDS получила немногим больше 23 процентов голосов.

Янез Янса, премьер-министр Словении и лидер Словенской демократической партии:

— Мы никогда не будем вести себя так, как вела оппозиция в последние два года. Словения боролась с пандемией, и в ответ мы получили все что угодно, но не поддержку и сотрудничество. Демократическая партия Словении в оппозиции теперь будет действовать иным образом и по-государственному.

Ранее Янса испытывал трудности в отношениях с Брюсселем из-за его решения приостановить финансирование национального информационного агентства.

Эксперты говорят, что явка в 68 процентов превысила средний показатель по стране за последние 20 лет.