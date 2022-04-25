Лидеры стран Запада поздравили Эммануэля Макрона с переизбранием

Западные лидеры отреагировали на переизбрание Эммануэля Макрона на новый президентский срок с облегчением.

Это означает, что Франция продолжит процесс объединения Европы, отметил канцлер Германии Олаф Шольц. Он стал первым из глав государств, поздравивших хозяина Елисейского дворца с победой на выборах.

Не отстал от немецкого коллеги и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Франция — один из самых близких и самых важных наших союзников", — написал он в Твиттере.

Эммануэля Макрона поздравил и президент США Джо Байден. "Франция — наш старейший союзник и ключевой партнер в решении глобальных проблем. Я жду продолжения нашего тесного сотрудничества – в том числе, в вопросах поддержки Украины, защиты демократии и противодействия изменениям климата", — заявил глава Белого дома.

Свои поздравления Эммануэлю Макрону — "настоящему другу Украины" — отправил из Киева и президент Владимир Зеленский. "Желаю ему новых успехов на благо французского народа. Я ценю поддержку Франции и я убежден, что мы вместе движемся к новым совместных победам. К сильной и объединенной Европе!" — написал в Твиттере на украинском и французском языках глава Украины.