Совет ЕС: "России не разрушить суверенитет Украины и наше единство"

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Война вступила в новую фазу на этой неделе, когда Россия начала наступление на Востоке Украины. Главной целью россиян был город Мариуполь, где украинские солдаты продолжали удерживать территорию огромного сталелитейного комбината. Россия подвергла завод бомбардировке и артиллерийским ударам и потребовала от его защитников сдаться.

Военная ситуация была в центре переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Совета ЕС, который на этой неделе побывал в Киеве. Шарль Мишель в очередной раз осудил российскую агрессию и подчеркнул европейское единство в поддержке Украины:

«Цель Кремля - разрушить суверенитет Украины, а также расколоть Европейский Союз, но ему это не удастся. Мы продемонстрировали в трудных обстоятельствах, что 27 государств-членов могут систематически принимать решения все вместе, единодушно».

Мишель указал на скоординированные международные усилия по сбору средств для поддержки Украины, поставкам ей военного оборудования и гуманитарной помощи.

Угроза голода

Между тем война в Украине продолжает вызывать последствия в глобальном масштабе.

На этой неделе на весенних встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне вновь прозвучали предупреждения о том, что война в Украине приведет к голоду в некоторых частях мира - и на довольно продолжительное время.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс:

«Война и её последствия особенно тяжело сказываются на бедных людях во всем мире. От одной страны к другой передаются нехватки продовольствия, энергии, удобрений. Удобрения и энергия имеют решающее значение для сельскохозяйственного цикла, поэтому их одновременный дефицит создает кризис отсутствия продовольственной безопасности, который продлится как минимум несколько месяцев и, возможно, в следующем году».

Созданная Россией глобальная продовольственная недостаточность, вместе с единством Запада и решимостью поддержать Украину, требуют единого международного ответа. Но такого ответа нет: борьба за независимость и суверенитет Украины не является глобальным делом, и это, похоже, не заботит большинство правительств.

Кто и почему не поддерживает Украину

Чтобы обсудить эту тему, ко мне присоединяется Брюс Джонс, старший научный сотрудник Института Брукингса в Вашингтоне.

Гробе: В мире почти 200 стран, и большинство из них не оказывали помощи Украине и не вводили санкций против России. Не рассматривается ли этот конфликт во многих частях мира как своего рода чисто европейская война XIX века?

Джонс: Я думаю, что это именно так. Из некоторых частей мира это выглядит как столкновение держав, какие бывали в 19-м веке. Некоторые страны изо всех сил стараются не вмешиваться в происходящее, не попасть в гущу событий и сохранить отношения с Россией по разным причинам. В таких странах обеспокоены реакцией Запада и санкциями, которые будут иметь для них последствия. Они опасаются, что заплатят за это спадом в экономике, высокими ценами на продовольствие, потерей помощи извне или чем-то другим. Эти страны не думают, что это европейская проблема, скорее они думают, что это проблема больших держав, а не их проблема.

Гробе: Некоторые демократические государства, такие как Индия, Южная Африка и Боливия, не осудили Россию в ООН, а только воздержались. Другие, такие как Бразилия и Израиль, проголосовали "за", но прохладно отнеслись к санкциям. Каковы их мотивы?

Джонс: У каждого из них по разным причинам очень важные отношения с Россией. Для Индии, например, Россия является самым крупным оборонным поставщиком. Это единственная страна, которая готова поделиться с Индией высокими технологиями и оружием. Совместно с Россией разрабатывается индийская программа гиперзвуковых ракет. Индийские руководители публично критикуют действия Россия, но они не готовы голосовать против неё. Они пытаются сохранить с ней тесное сотрудничество. У Израиля важные, многоплановые отношения с Россией, такие же у Бразилии через БРИКС. Так что все эти страны имеют важные отношения с Россией. Это не значит, что они довольны поведением России, но они не хотят, чтобы их позицию считали частью реакции Запада.

Гробе: С точки зрения Путина, эти разногласия на антироссийском фронте скорее обнадеживают или они не имеют значения?

Джонс: Скорее второе - они не имеют значения. Упомянутые страны, остающиеся по большей части в стороне, не относятся к тем странам, которые бьют по России санкциями или прекращают с ней торговать. Я думаю, что Москва больше обеспокоена укреплением единства Запада и участием его ключевых азиатских союзников в усилиях по введению санкций против России. Это страны, которые в состоянии причинить России ущерб.

Гробе: Если бы голосование в ООН было проведено сегодня, был бы результат тем же, несмотря на предполагаемые массовые расправы и военные преступления, о которые с тех пор появились сообщения?

Джонс: Я думаю, что если бы оно состоялся сегодня, голосов против России было бы больше. Скажем так: если бы коалиция стран Юга представила резолюцию, осуждающую действия России, она получила бы подавляющую поддержку. Если бы Запад представил резолюцию, она могла бы не иметь такой же степени поддержки.

Солидарность железнодорожников

Возможно, поддержки Украины нет в Индии или Китае, но она есть в Японии. Местная железнодорожная компания в западной провинции Кагава на этой неделе отправила поезд сине-желтого цвета украинского флага в знак солидарности с коллегами в Украине. Поезд несёт надписи на английском и японском языках.

На железнодорожную компанию произвело большое впечтление то, как украинские машинисты, проводники и путейцы перевозят огромное количество эвакуированных и доставляют необходимые грузы, постоянно рискуя своей жизнью. Компания планирует возить поезд до ноября. Она также собирает пожертвования, предназначенные посольства Украины в Токио".