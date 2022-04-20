Глава Евросовета Шарль Мишель посетил Бородянку

Шарль Мишель побывал в Бородянке. Это пригород Киева одним из первых пострадал от разрушительных бомбардировок в ходе наступления на столицу. После ухода российских войск 1 апреля там были обнаружены десятки тел и, по данным местных властей, более 200 человек пропали без вести. Глава Евросовета призвал привлечь виновных в этом к ответу:

«Это зверства, это военные преступления. Те, кто их учинил, должны быть наказаны. Они должны заплатить за то, что они сделали».

Предcедатель Совета Евросоюза посетил Украину в знак солидарности с ней перед лицом российского вторжения. Он назвал эту страну "сердцем свободной и демократической Европы".

Ранее в среду российская сторона объявила, что передала украинский желательный вариант будущего мирного соглашения между ними. Это объявление, которое сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, президент Украины Владимир Зеленский расценил как односторонние:

"Мяч, якобы, на нашей стороне. Я в мирное время неплохо играл в футбол, какие там правила? Участвуют две команды, и нужен мяч. Мне кажется, что господин Песков играет в футбол сам с собой».

Тем временем Владимир Путин дал поручение правительству обновить стратегию действий России в рамках Всемирной торговой организации. По словам президента, санкции против его страны идут вразрез с принципами ВТО, о которых долго твердили европейские коллеги.