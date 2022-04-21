Значение выборов во Франции для Евросоюза

Перед финальным туром президентских выборов во Франции столкнулись два диаметрально противоположных взгляда на Европейский Союз. Во время теледебатов в среду вечером, с одной стороны нынешний глава государства Эммануэль Макрон выступал за более тесные связи между странами-членами ЕС, а с другой стороны ультраправый кандидат отстаивала национальный суверенитет. Марин Ле Пен обвиняла своего оппонента в желании добиться большей евроинтеграции за счет интересов Франции.

Профессор Свободного университета Брюсселя Натали Брак считает, что Макрон представляет себя лидером и своей страны и Евросоюза:

"Он указывает на то, чего ему удалось достичь на европейском уровне, а именно, совместных закупок и применения вакцины против коронавируса, проявления солидарности в отношении стран-членов, которые в ней нуждались, и объединения долгов. Макрон обещал некоторые реформы, направленные ​​на дальнейшую интеграцию там, где это имеет смысл, особенно в сфере экологии".

Марин Ле Пен больше не ставит вопрос о пребывании Франции в Союзе и еврозоне. Однако она предлагает вновь ввести контроль на внутренних границах Шенгена, хочет восстановить свободное перемещению по ЕС рабочей силы и предоставлять доступ к пособиям и льготам прежде всего местным жителям. Этот популист призывает поставить национальное право над европейским. Макрон утвержает, что программа Ле Пен означает на деле выход Франции из ЕС.

Брюссельский профессор предполагает, что прецедент для этого создало Соединённое Королевство. осуществившее "брексит":

«Это по сути "фрексит", хотя Ле Пен не осмеливается использовать этот термин. Ряд предложений, которые есть в её программе, требуют либо выхода из Европейского Союза, либо полного пересмотра договоров между европейцами. Соответственно, они несовместимы с членством в Евросоюзе. Таким образом, кандидат, даже если она не осмеливается заявить об этом, предлагает для реализации своей программы выход из Европейского Союза, каким он является сегодня. ".

В этом политическом контексте Брюссель и все другие европейские столицы будут очень внимательно следить за вторым туром голосования во Франции, который всё больше выглядит как референдум о Евроюзе.