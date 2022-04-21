Макрон - Ле Пен: теледебаты перед решающим голосованием

Отношения с Россией, стоимость жизни и иммиграция были среди вопросов, которые обсудили в среду кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

В ходе единственных теледебатов перед вторым решающим туром французских выборов действующий глава государства перешёл в наступление, когда его соперница попыталась представить свою позицию как умеренную. Говоря о вторжении России на территорию Украины, Макрон обвинил Ле Пен в зависимости от Кремля, поскольку она выступает против запрета на поставки российской нефти и газа:

"Для нашей страны это плохая новость, потому что вы зависите от российских властей, зависите от господина Путина, - сказал Макрон. - Потому что через несколько месяцев после того, как вы это сказали (Макрон имел ввиду позицию Ле Пен по вопросу Крыма, прим. ред) госпоже Ле Пен выдали в 2015 году кредит в российском банке, близком к правительству РФ , а вы потом этот кредит переправили другим игрокам, которые, между прочим, оказались затем замешаны в сирийской войне. Всё это абсолютно прозрачно, известно, уведомлено, нотариально заверено. Таким образом, вы не разговариваете с другими лидерами, вы разговариваете со своим банкиром, когда речь идет о России".

Марин Ле Пен на это ответила, что была вынуждена взять ссуду в российском банке, потому что не смогла получить её ни в одном французском, но единственным обязательством для неё было погашение этого кредита, что никак не повлияло на её свободу.

Столкнулись участники дебатов и из-за Европы. Макрон обвинил лидера Национального объединения во лжи, когда она заявила, что не намерена выводить Францию из Евросоюза.

Были очевидны разногласия кандидатов и по вопросам экологии, пенсий и заработной платы. Марин Ле Пен обвинила президента в недальновидной внутренней политике, от которой страдает население страны:

"Вы помните, что именно из-за того, что вы увеличили налоги на топливо, это вызвало не только проблемы с покупательной способностью для французов, но и кризис "жёлтых жилетов"? Ну, вы приостановили это повышение, приостановили, но не отозвали его окончательно. (Макрон говорит за кадром: «Вопреки тому, что было проголосовано в 2015 году. Это абсолютно верно".) Вы не отозвали его из закона, так что, возможно, завтра снова будет возобновлена траектория роста, которую вы запланировали. Я хочу вернуть французам их деньги. Вы только и делаете, что раздаете чеки, а я говорю вам, что чеки инфляционны, как это всегда было со всеми экономиками, выдающими чеки".

По данным последних опросов, за четыре дня до финального голосования ультраправый кандидат Марин Ле Пен отстает от президента-центриста Эммануэля Макрона.