Оппоненты Макрона и Ле Пен начинают борьбу за парламент

Пока Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен сражаются за голоса избирателей на президентских выборах, их политические оппоненты уже начинают борьбу за парламентские мандаты. Занявший третье место в первом туре Жан-Люк Меланшон призвал левые силы объединиться и лишить будущего президента поддержки парламентского большинства.

_«Этот призыв стал для нас новым стимулом, — рассказывает активист "Непокорной Франции" Николя Бодуан. — Мы не станем держаться за это _«поражение»_ в первом туре. Мы будем продолжать борьбу до конца. Наша стратегия такова: в воскресенье мы избавляемся от Марин Ле Пен, с понедельника начинаем избавляться от Макрона»_.

Его соратница Лиза Бриель отмечает немалый, по её словам, успех кампании Меланшона в городе Виллёрбан, где лидер «Непокорной Франции» занял первое место:

«Мы провели немало акций, которые готовили ещё с июня. Прежде всего мы провели суперкампанию к президентским выборам. Мы постучались в пять тысяч дверей, организовали рассылку и продолжим это делать на парламентских выборах. Мы хотим устраивать соседские вечеринки, особенно в небогатых районах. Это очень важно для нас».

В первом туре президентских выборов Меланшон получил около 22% голосов. Ему не хватило около полумиллиона избирателей, чтобы обойти Марин Ле Пен. В «Непокорной Франции» уверены, что с такой поддержкой могут кардинально увеличить своё присутствие в Национальном собрании после выборов, намеченных на июнь и — кто знает — добиться сосуществования левых и правых, как то случилось в 1986 и 1993 годах.