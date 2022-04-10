ЕС: Москве - санкции, Киеву - оружие

Евросоюз готовит шестой по счёту пакет санкций против России. Этот вопрос обсудят министры иностранных дел стран блока на переговорах в понедельник.

Как ожидается, меры давления на Москву буду ещё более жёсткими, учитывая, как выразился Жозеп Боррель, "неизбежное наступление российских сил в Донбассе".

До сих пор ЕС не решался на отказ от российских газа и нефти, к чему давно призывает Украина и ряд стран сообщества.

По словам главы европейской дипломатии, пункт о нефтяном эмбарго есть в повестке встречи в Люксембурге. Однако ряд источников утверждает, что присутствующие скорее всего не придут к общему решению: Германия, Италия, Австрия и Венгрия против.

Между тем, стало известно, что Евросоюз созвал Военный комитет для рассмотрения вопроса о поставках оружия Украине. Её президент Владимир Зеленский просит Брюссель помочь стране тяжёлым вооружением. Тот пообещал выделить Украине на военные нужды дополнительно 500 миллионов евро.

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