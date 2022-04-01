Президент Франции встретился с мэром Мелитополя

Президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце мэра украинского Мелитополя Ивана Федорова. Он был похищен и удерживался плену в течение пяти дней. Затем Федорова освободили в обмен на девятерых пленных российских военных. Градоначальник ответил на вопросы корреспондента Euronews Анелиз Боржес. В, частности, он рассказал о впечатлении, которое производит французский лидер.

Иван Федоров, мэр Мелитополя: "Он осведомлен о многих деталях и хорошо знает ситуацию. Мы говорили о будущем, мы спрашивали его о гуманитарной помощи, о гуманитарных коридорах, интересовались вопросами финансовой поддержки и другими вещами. Насколько я понимаю, Эммануэль Макрон занимает твердую позицию в том, что касается содействия Украине, помощи Украине и попыток сделать все возможное и невозможное, чтобы как можно скорее установить мир на Украине. Эммануэль Макрон сейчас активно продвигает интересы Украины, он хороший лоббист".

Вот, что сказал мэр Мелитополя об оттеснении российских сил и переговорах.

"Сейчас день за днем деревню за деревней, город за городом, мы освобождаем от российской оккупации. И Владимир Путин должен подумать об этом. И, конечно, если Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон готовы принять какое-то решение, то это не может быть капитуляция.

Сегодня президент Макрон уже сказал, что он мог бы дать какие-то гарантии безопасности для Украины, если они ей понадобятся. Но мы просто ждем. Ждем позицию Владимира Путина. Сейчас я думаю, что он не готов, поэтому украинские солдаты должны предоставить новые и новые доводы, и тогда Владимир Путин будет готов".

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