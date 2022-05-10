В Одессе ракета ударила по торговому центру

Жители Одессы провели прошлые полтора дня в укрытиях — из-за масштабных бомбардировок в городе был объявлен длительный комендантский час. Один из ударов был нанесен прямо во время визита главы Евросовета Шарля Мишеля.

Именно сюда ударила российская ракета. Этот торговый центр в Одессе был разрушен снарядом поздно вечером в понедельник. В прошлые выходные по Одессе ударили несколько раз: семь ракет прилетели в город в субботу, еще несколько — в воскресенье и в понедельник. Снаряды упали как в этом районе, так и в других частях города. Один из них — во время визита председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Одну из встреч — с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем — ради безопасности пришлось перенести в подвал.

Как видите, масштабы разрушений довольно впечатляющие. Вся эта структура загорелась сразу после взрыва, экстренным службам пришлось работать несколько часов, чтобы потушить огонь.

Полиция и другие представители власти до сих пор здесь. Они пытаются собрать доказательства и материалы о том, что случилось.

Власти Одессы находились в режиме повышенной готовности из-за празднования Россией Дня Победы. В городе был введен комендантский час — для того, чтобы ограничить количество жертв среди гражданских. Как видите, гражданская инфраструктура остается мишенью в этом городе. Власти говорят, что готовятся к новым атакам, здесь, на юге Украины.