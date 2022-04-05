Зеленский выдвигает новые обвинения против России

Россия говорит об "инсценировке", но президент Украины утверждает, что у него есть веские доказательства зверств, совершенных российскими солдатами в Буче. Сегодня он собирается обратиться к Совету Безопасности ООН, чтобы сообщить о леденящих душу новых опасениях :

"Уже есть информация о том, что число жертв оккупантов может быть еще выше в Бородянке и некоторых других освобожденных городах. Во многих сёлах освобожденных районов Киевской, Черниговской и Сумской областей оккупанты творили такое, чего местные жители не видели даже во время нацистской оккупации 80 лет тому назад", - сказал Зеленский.

Буча, Бородянка, Стоянка... в регион направлена международная группа экспертов по военным преступлениям для помощи отделу по расследованию военных преступлений Генеральной прокуратуры Украины. После того, как Джо Байден заявил, что Владимира Путина "следует судить за военные преступления", к этой следственной группе присоединились и США.