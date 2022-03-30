Война на Украине и продовольственный кризис

От российской блокады экспорта украинского зерна больше всего страдают беднейшие страны планеты. Выступая в ООН, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что российские военные корабли мешают пройти к выходу в Средиземное море почти сотне судов, перевозящих на мировой рынок продовольствие (в основном зерно), и это приводит к стремительному росту цен на продукты питания в странах с низким и средним уровнем дохода:

"Владимир Путин начал эту войну. Он создал этот глобальный продовольственный кризис. И именно он может его остановить", - сказала Шерман.

По данным Всемирной продовольственной программы (ВПП) кризис с продуктами питания уже назрел, но война на Украине накалила ситуацию до критического уровня.

"Мы уже из-за цен на топливо, продуктов питания и стоимости доставки начали сокращать пайки для миллионов детей и семей по всему миру. В Йемене, например, мы только что сократили наполовину пайки 8 миллионов человек, а теперь мы собираемся полностью аннулировать пайки, выдаваемые в Нигере, Мали и Чаде. И этот список я мог бы продолжать и продолжать", - сказал Дэвид Бизли, исполнительный директор ВПП.

По его словам, война будет иметь глобальные последствия, "превосходящие всё то, что мы видели со времен Второй мировой". Бизли также предупредил, что распространяющийся голод вызывает массовые перемещения населения, которые в конечном итоге затронут страны, менее пострадавшие от продовольственного кризиса.