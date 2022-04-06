Министры иностранных дел НАТО обсуждают помощь Украине

Министры иностранных дел стран НАТО собрались в среду в штаб-квартире организации, чтобы обсудить оказание Украине военной помощи. К этому их побудили сообщения об убийствах российскими солдатами жителей Бучи и других городах под Киевом. НАТО ожидает отвода сил вторжения с Севера Украины, их перегруппировки и переброски для крупного наступления на Востоке.

«Мы должны быть реалистами и осознавать, что всё это может длиться многие месяцы и даже годы, - сказал генсек Йенс Столтенберг. - Поэтому нам также нужно быть готовыми к долгосрочным мероприятиям по поддержке Украины, усилению санкций против агрессора и укреплению нашей обороны".

К встрече в Брюсселе присоединился министр иностранных дел Украины. Дмитрий Кулеба сказал, что намерен просить НАТО о поставках всего необходимого оружия, в частности, самолётов и бронетехники. Ожидается, что союзники решат предоставить украинским военным больше противотанковых средств, систем ПВО и другого оборудования, помимо увеличения гуманитарной и финансовой помощи.

Профессор истории Католического университета Америки размышляет о том, как эта конфронтация изменит Европу:

«Я думаю, разумно ожидать в Европе новую холодную войну, в которой, как и в предыдущей, в конце концов будет победитель, - сказал Майкл Киммидж. - Этот конфликт будет продолжительным, как и противостояние Запада с Советским Союзом. Но теперь это будет борьба между укрепившимся трансатлантическим альянсом и меньшей по размеру Россией, хотя это, конечно, повлияет на безопасность Грузии, других бывших советских республик Кавказа, а также Молдовы, и, несомненно, на безопасность Украины. Возможно, конечно, что Россия будет разбита сразу. Тогда холодной войны не будет, и мы увидим Россию ослабленную, но накопившую обиды и гнев на Европу. Но по-моему, приходится предсказать холодную войну".

НАТО не планируют направлять свои войска и авиацию на Украину во избежание прямого столкновения с Россией.

Главы МИД также обсудят в четверг помощь партнерам НАТО - Грузии и Боснию и Герцеговине. Альянс постарается сделать их менее уязвимым перед угрозами со стороны РФ.

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