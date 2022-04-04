Евросоюз намерен отстаивать демократию в Венгрии

«Наша победа на выборах настолько крупная, что её видно с Луны, а из Брюсселя тем более".

Это были слова Виктора Орбана после того, как большинство граждан Венгрии доверили ему остаться на посту премьер-министра на четвертый срок подряд. Он имел в виду тот факт, что его переизбрали несмотря на критику со стороны Евросоюза, который обвиняет его правительство в нарушении принципов правового государства, демократии и общих ценностей.

В Брюсселе заметили победу Орбана, но мало кто её приветствовал. Докладчик Европарламента по Венгрии от французских зелёных призывает и дальше оказывать давление на Будапешт:

«Меня, как и других, вначале привели в отчаяние результаты выборов, - сказала Гвендолин Дельбос-Корфилд. - Но потом я решила, что нужно продолжать борьбу. Я будут требовать от Еврокомиссии и Совета ЕС отстаивать в Венгрии плюрализм СМИ и независимость правосудия. Но больше всего нам необходимо покончить с разбазариванием в Венгрии фондов ЕС, чтобы деньги Евросоюза распределялось равным и справедливым образом. "

Французский депутат добавила, что дальнейшее финансирование Венгрии нужно обусловить соблюдением ею хотя бы "минимальных европейских стандартов".

Венгерский аналитик из Германского фонд Маршалла (США) отметил, что руководство ЕС должно добиться от Орбана согласия хотя бы на «минимальное сотрудничество», но отказ от защиты в Венгрии европейских ценности и демократии был бы ошибкой.

«Доверие к демократии в ЕС и так уже было значительно подорвано за последние 12 лет, - сказал Даниэль Хегедус. - Если мы примем Орбана и его политику в качестве новой реальности в ЕС, это будет означать практически отказ от европейской интеграции как проекта».

Европейская комиссия следила за выборами, но на данный момент никак их результаты не прокомментировала. Между тем уже в ближайшем будущем нужно решить, что делать с причитающимися Венгрии средствами на восстановления после пандемии. До сих пор они не поступили из-за несоблюдения ею верховенства права. В понедельник Брюссель заявил, что процесс оценки ситуации в стране всё еще продолжается.

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