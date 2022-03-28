Эпоха Виктора Орбана: итоги правления премьер-министра и кандидата на переизбрание

После ухода из политики Ангелы Меркель премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал рекордсменом в ЕС по продолжительности пребывания у власти: он руководит страной беспрерывно на протяжении 12 лет, а в общей сложности 4 раза был главой правительства.

В ходе своего первого премьерского срока Орбану удалось вывести из кризиса национальную экономику, не повышая налоги для населения, но черпая средства из пенсионного фонда.

В 2010 году его партия "Фидес" ("Гражданский союз Венгрии") заняла две трети мест в Национальном собрании. Опираясь на поддержку избирателей, правоконсерватор Орбан изменил конституцию, вписав в основной закон положения о фундаментальной роли христианства и защите традиционной семьи. По его инициативе, сократились полномочия Конституционного суда и было изменено избирательное законодательство. Всё это вызвало критику как внутри страны, так и в Брюсселе, где Орбана обвинили в нарушении равновесия между ветвями власти в пользу президенциализации политической жизни.

Во время миграционного кризиса 2015 года Орбан распорядился построить металлические барьеры с колючей проволокой вдоль границы с Сербией протяжённостью в 175 километров. Забор также был воздвигнут на границе с Хорватией, не входящей в Шенгенское соглашение.

Антимигрантская риторика окончательно рассорила Орбана и Джорджа Сороса, американского миллиардера и филантропа венгерского происхождения, которого власти страны раскритиковали за поддержку прав мигрантов и обвинили в финансировании кампании по подрыву национальных интересов и суверенитета. Центрально-европейский университет, созданный Соросом, был вынужден переехать из Будапешта в Вену.

Партия "Фидес" постепенно получила контроль над основными экономическими ресурсами, институтами, СМИ и университетами страны. Венгерская оппозиция, неправительственные организации Евросоюз регулярно обвиняют Орбана в коррупции. Так, агентство Bloomberg назвало одноклассника Орбана Лёринца Месароша бизнесменом, чьё состояние увеличилось в 50 раз с удивительной скоростью. Зять премьер-министра Иштван Тиборч также стал одним из богатейших бизнесменов Венгрии, выигрывая гостендеры.

Особое беспокойство в ЕС вызывает проведение референдума о законе против т.н. ЛГБТ-пропаганды, который пройдет одновременно с парламентскими выборами 3 апреля.

Предварительные итоги правления Орбана в экономике неоднозначны: на долгие годы премьер-министру удавалось сдерживать госдолг и безработицу, ВВП страны рос, однако покупательная способность венгерских граждан остается одной из самых низких в ЕС. В прошлом году правительство перешло к практике фиксирования цены бензина и некоторых товаров из базовой потребительской корзины, а также выделило помощь семьям, пенсионерам и другим группам избирателей на сумму в 3 миллиарда евро. Венгрия заняла первые строчки в мире по смертности от COVID-19.

Главным противником на пути к переизбранию Виктора Орбана станет кандидат от объединённой оппозиции Петер Марки-Зай.