English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Новости Европы

Венгрия обещает уступки Еврокомиссии

Access to the comments Комментарии
 Sandor Zsiros
euronews_icons_loading
Тибор Наврачич, венгерский министр по фондам ЕС
Тибор Наврачич, венгерский министр по фондам ЕС   -   Авторское право  Euronews

Будапешт готов пойти на компромиссы с Брюсселем, чтобы получить свою долю денег из Фонда восстановления ЕС после пандемии. Об этом заявил в интервью Euronews член венгерского кабинета и бывший еврокомиссар Тибор Наврачич. 

Венгрии причитаются около 15 миллиардов евро в виде грантов и дешевых кредитов. В прошлом году она представила свой план их расходования, но он до сих пор не утвержён Еврокомиссией, которая обвиняет правительство Виктора Орбана в нарушении принципов правового государства и неуважении общих ценности.    

«Я недавно назначен министром по фондам Евросоюза, и это должно придать новый импульс переговорам о разблокировании нашего доступа к восстановительному фонду, - сказал Наврачич. - Учитывая, что Венгрия является последним государством-членом ЕС, у которого нет согласия с Еврокомиссией по национальному плану восстановления, наша цель — максимально ускорить переговоры, чтобы мы могли подписать соглашение до конца года».

Экономическая ситуация в Венгрии в последнее время ухудшилась. Резко упал курс национальной валюты форинта. Правительство было вынуждено объявить о дополнительных налогах и сокращении бюджета из-за высокого дефицита. Будапешт всё больше нуждается во внешнем финансировании. Брюссель потребовал от него дополнительных шагов для более эффективной борьбы с коррупцией и изменения системы распределения союзных фондов. В беседе с нашим корреспондентом Шандором Жирошем Наврачич сказал, что такие шаги будут сделаны. 

«По вопросам использования европейских средств, конкуренции при получении государственных заказов и коррупции мы предлагаем вещи, с которыми эксперты Еврокомиссии могут согласиться, - подчеркнул министр. - Я надеюсь, что будет достигнуто согласие и на политическом уровне. Эти шаги в настоящее время дорабатываются».

Если Венгрия не договорится с остальным Евросоюзом до конца 2022 года, она потеряет 70% средств, выделяемых на её восстановление и обеспечение устойчивости. 30% будут перенесены на следующий год.