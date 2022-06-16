Венгрия обещает уступки Еврокомиссии

Будапешт готов пойти на компромиссы с Брюсселем, чтобы получить свою долю денег из Фонда восстановления ЕС после пандемии. Об этом заявил в интервью Euronews член венгерского кабинета и бывший еврокомиссар Тибор Наврачич.

Венгрии причитаются около 15 миллиардов евро в виде грантов и дешевых кредитов. В прошлом году она представила свой план их расходования, но он до сих пор не утвержён Еврокомиссией, которая обвиняет правительство Виктора Орбана в нарушении принципов правового государства и неуважении общих ценности.

«Я недавно назначен министром по фондам Евросоюза, и это должно придать новый импульс переговорам о разблокировании нашего доступа к восстановительному фонду, - сказал Наврачич. - Учитывая, что Венгрия является последним государством-членом ЕС, у которого нет согласия с Еврокомиссией по национальному плану восстановления, наша цель — максимально ускорить переговоры, чтобы мы могли подписать соглашение до конца года».

Экономическая ситуация в Венгрии в последнее время ухудшилась. Резко упал курс национальной валюты форинта. Правительство было вынуждено объявить о дополнительных налогах и сокращении бюджета из-за высокого дефицита. Будапешт всё больше нуждается во внешнем финансировании. Брюссель потребовал от него дополнительных шагов для более эффективной борьбы с коррупцией и изменения системы распределения союзных фондов. В беседе с нашим корреспондентом Шандором Жирошем Наврачич сказал, что такие шаги будут сделаны.

«По вопросам использования европейских средств, конкуренции при получении государственных заказов и коррупции мы предлагаем вещи, с которыми эксперты Еврокомиссии могут согласиться, - подчеркнул министр. - Я надеюсь, что будет достигнуто согласие и на политическом уровне. Эти шаги в настоящее время дорабатываются».

Если Венгрия не договорится с остальным Евросоюзом до конца 2022 года, она потеряет 70% средств, выделяемых на её восстановление и обеспечение устойчивости. 30% будут перенесены на следующий год.