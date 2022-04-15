В Зебрюгге застряли роскошные автомобили для России

В бельгийских портах скопилась масса предметов роскоши, поставки которых в Россию запрещёны в наказание за её вторжение на Украину. Перепродавать их тоже пока нельзя. В результате в таких перевалочных пунктах возникли заторы. Корреспондент Euronews Педро Сакадуру передаёт

«Тысячи машин класса "люкс" выстроились вокруг меня здесь, в порту Зебрюгге. Санкции Евросоюза тормозят экспорт автомобилей, которые стоят больше 50 тысяч евро».

На открытой стоянке восемь тысяч шикарных авто собирают пыль и требуют больших денег на охрану. Есть здесь экспортные марки и подешевле, застрявшие из-за того, что российским судам запрещено заходить в порты ЕС. За всем эти хозяйством присматривает директор международного терминала для новых машин Марк Адриансенс:

«Эти автомобили, прибывающие с Дальнего Востока, предназначены для России. Но они больше туда не экспортируются. Таможня сказала, что они должны оставаться здесь, они заблокированы. Мы не знаем, как долго они будут на этой стоянке. Предполагаю, что мы будем искать альтернативные рынки».

В Зебрюгге, как и в других портах ЕС, также накапливаются контейнеры с товарами для России. Покупатели из неё теряют деньги и терпение. Но и европейские торговые и грузовые сети несут убытки. Потери для всех возрастут, если будет введено полное эмбарго на российские энергоносители.

«Другие запрещенные товары находится в контейнерах. Их разрузка тоже приостановлена. Я слышал, что 1100 контейнеров заблокированы по тем же причинам. Но пока нефть и газ, особенно СПГ, рестрикциями не затронуты, Зебрюгге работает хорошо. Нефтегазовый поток - это один из основных потоков, текущих из России в Зебрюгге. Если он будет остановлен, это окажет большое влияние на наш порт».

Прекращение экспорта российской нефти может стать частью следующего пакета санкций ЕС. Но идея запрета на закупки газа натолкнулась на большое сопротивление, прежде всего со стороны Германии и Венгрии.

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