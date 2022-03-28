Россия заставила Евросоюз сплотиться и поторопиться

Евросоюз обвиняли в медлительности и бюрократизме. Но война России с Украиной подтолкнула его к некоторым беспрецедентным решениям и действиям.

Обычно на подготовку санкций уходит много месяцев, но Россию в этот раз наказали быстро и сурово.

В прошлом возникали разногласия из-за беженцев, но ЕС принял миллионы украинцев с начала войны.

Отправка оружия в воюющую страну не допускалась, но теперь столицы ЕС помогают Киеву защищаться.

Об одном лишь в Евросоюзе не удаётся найти консенсус: это сокращение закупок российской нефти и газа. Такие члены ЕС, как Польша и страны Балтии, выступают за эмбарго. Другие, как Германия, настроены более скептически. Для некоторых альтернатива - это атомные электростанции, другие думают, что всё ядерное опасно.

Российское вторжение на Украину заставило ЕС думать и действовать сообща - и делать это быстро.

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