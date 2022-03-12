Украинские беженцы в Италии и во Франции

Украинский монастырь Святого Фёдора на берегу озера в итальянском Кастель-Гандольфо километрах в 30 от Рима стал убежищем для более 20 украинских женщин и детей, бежавших из своей страны после российского вторжения. До войны обитель населяли всего 5 человек, в том числе настоятель Орест Козак и его двоюродная сестра Леся Вусик. Сейчас они заботятся о детях.

"У нас сложилась такая ситуация, когда дети ещё не готовы идти в школу. Им пока трудно адаптироваться к мирной жизни, к непривычной обстановке, к новому обществу, к новому языку, к новому окружению. Им нужно прежде всего обрести покой, приспособиться к новым обстоятельствам", - говорит отец Орест.

Виктории Михайлиной из Киева 50 лет. Она надеется скоро вернуться домой. Виктория вспоминает, как до последнего момента откладывала отъезд, но потом вместе с дочерью Дашей и внучкой Алисой всё же села в переполненный поезд.

"Мы считаем, что приехали сюда просто как туристы, - говорит она, - в Польшу, в Италию. Чтобы познакомиться с вашей культурой, погулять по Риму. А так - мы хотим вернуться домой, мы хотим жить в своей стране".

В Министерстве внутренних дел Франции создано межведомственное кризисное подразделение, отвечающее за координацию приёма украинских беженцев. Их сейчас во Франции около 8 тысяч. Многих приняли французские семьи.

"Я чувствую себя в целом в безопасности, но моя семья всё ещё там. Там осталось много друзей и близких. И в глубине души ты не можешь чувствовать себя в безопасности. Я беспокоюсь о них, обо всех близких, который остались там, когда нам удалось уехать", - говорит Карина.

Анрэ Клоэ возглавляет ассоциацию 'SIMIA Enfants d'Ukraine'.

"Я считаю, что очень важно жить и для других, - говорит он. - _Ведь нам самим повезло родиться и жить в свободной стране, где людям оказывается большая помощь. Люди, у которых нет средств, получают большую помощь во Франции. Что ни говори, а им неплохо помогают, и я считаю, что мы теперь должны помочь и этим людям". _