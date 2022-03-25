Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Мейв Макмахон: "Здесь, в столице Евросоюза эта неделя была насыщенной. В штаб-квартире НАТО и здании Совета ЕС состоялось несколько встреч на высшем уровне в присутствии президента США. Лидеры демонстрировали единство, призывали российского президента прекратить сеять смерть и разрушение на Украине, за которые они возлагают на него ответственность. Джо Байден сказал собравшимся, что Владимиру Путину не следовало бы недооценивать единство Запада:

«Что Путин пытался сделать с самого начала (я замечал, когда был вице-президентом Соединённых Штатов) — это расколоть НАТО. Он предпочтёт иметь перед собой скорее 30 независимых стран, чем 30 объединённых стран вместе с Соединёнными Штатами Америки. Я считаю, что это было его намерением с самого начала ».

Газовое партнёрство Америки и Евросоюза

Президент Джо Байден вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен сделали в пятницу громкое заявление о мощном энергетическом партнерстве между между двумя сторонами Атлантики. США обещают помочь Европейскому Союзу отказаться от российского ископаемого топлива.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

_"Обязательство США предоставить Евросоюзу _в этом году дополнительно 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа является большим шагом в этом направлении. Это заменит поставки СПГ, которые мы в настоящее время получаем из России".

К этим встречам присоединился, хотя и виртуально, президент Украины Владимир Зеленский, который выступил на двух встречах в Брюсселе в четверг. Но свое самое эмоциональное обращение он приберёг для саммита Евросоюза, умоляя его лидеров ускорить принятие Украины в ЕС. Зеленский также спросил премьер-министра Венгрии, на чьей стороне он, Виктор Орбан.

Без очереди в Евросоюз нельзя

Но в отношении членства Украины в Европейском Союзе лидеры ЕС остаются прагматичными, говоря, что, хотя украинцы разделяют европейские ценности, они всё равно не могут войти без очереди.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте:

"Вступление в ЕС - это процесс. Ускоренной процедуры вступления не существует. Если бы мы сделали для Украины исключение, мы превратили бы процесс присоединения в политический процесс, а этого не должно произойти".

Между тем, в НАТО президент Зеленский попросил союзников увеличить военную помощь и предоставить один процент их танков. Но за кулисами западные официальные лица сказали нам, что они делают всё возможное для Украины, готовятся к потенциальной химической атаке на неё, но не могут раскрыть все свои планы. Они хотят, чтобы Владимир Путин терялся в догадках.

У меня была возможность поговорить с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, срок полномочий которого был продлен ещё на один год. Я спросила его, считает ли он Владимира Путина военным преступником.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

"Любое преднамеренное нападение на гражданскую инфраструктуру будет считаться военным преступлением. Поэтому я считаю крайне важным, чтобы Международный уголовный суд начал расследование, и чтобы виновные были привлечены к ответственности".

Тем временем, между встречами и пресс-конференциями в Брюсселе на этой неделе наш корреспондент Шона Маррей нашла возможность встретилась со специальным представителем ООН на Украине Амином Авадом. Он рассказал ей про "адскую" ситуацию на местах на Украине:

Ад на Украине

Амин Авад: Ситуация поистине адская. Мы получаем сообщения о том, как много людей погибло. Другие всё ещё живы под обстрелами и бомбёжками. Люди находятся в подвалах, бункерах, прячутся в разных помещениях. Ситуация отчаянная. Там, среди огромных разрушений, дети, женщины, пожилые люди. Чтобы они могли выйти, мы просим о гуманитарных коридорах. Нужно, чтобы людей выпустили. Кое-кто вышел, но их мало. Я думаю, что все должны иметь право уйти или остаться. Это должен быть их выбор.

Euronews: Конечно, они имеют на это право, но, к сожалению, им не дают голоса на данном этапе конфликта. Как же можно спасти этих людей до того, как они погибнут?

Амин Авад: Думаю, ворота Мариуполя должны быть открыты. Я просил организовать коридоры. Мы просим прекращения огня для гуманитарных пауз, режима тишины, чтобы люди могли мирно покинуть этот обстреливаемый город. Существуют международные гуманитарные принципы, и их нужно уважать. Мы призываем Россию открыть ворота , позволить нам войти в Мариуполь, а населению - покинуть его как можно скорее.

Euronews: Какой ответ вы получаете? Очевидно, что, как сторона конфликта, русские обязаны ограничить потери среди гражданского населения, ограничить жестокость и прекратить ненужные страдания мирных жителей. Какой ответ они дают в отношении происходящего?

Амин Авад: На данный момент мы не получили ответа на наш призыв о коридорах, об открытии путей, о прекращении огня или гуманитарных паузах. Я думаю, там царит ад, и врата этого ада должны открыться, чтобы люди могли выйти.

Euronews: Что делается для украинцев по мере возможности в гуманитарном плане, будь то медицинская помощь, снабжение едой или водой?

Амин Авад: Позвольте мне сначала похвалить правительство Украины, которое наладило механизм поддержки собственного народа на местах. Кроме того, украинское гражданское общество на всех уровнях, в областях и провинциях, в муниципалитетах, в городах и селах, они делают всё возможное и распределяют всё, что могут. Международное сообщество в настоящее время организует доставку тысяч тонн продуктов питания, поступающего через Всемирную продовольственную программу. Имеются сотни тонн лекарств от ВОЗ и других организаций, есть товары для дома от многих агентств ООН. Есть также денежный грант, который поступает центральному правительству, чтобы поддержать людей. Для этого есть также банковская и финансовая инфраструктура с банкоматами. Финансовые услуги оказываются через почтовые отделения. То есть люди получают самое необходимое для жизни.

Акция на пятую неделю войны

И, наконец, во время этих встреч на высоком уровне в Брюсселе возле учреждений Евросоюза и НАТО собрались протестующие, чтобы призвать к прекращению войны и к миру. Некоторые даже легли на землю и полежали пару минут, изображая мертвые тела тех, кто отдал свои жизни на войне, которая идет уже пятую неделю".