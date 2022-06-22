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Новости Европы

Саммит Евросоюза подкрепит мечту Украины о членстве

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 Meabh MacMahon
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Участники Саммита ЕС премьер-министры Венгрии и Люксембурга
Участники Саммита ЕС премьер-министры Венгрии и Люксембурга   -   Авторское право  Olivier Matthys/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Ещё несколько лет назад казалось, что расширение Европейского Союза достигло своих пределов. В противовес ему Россия задумывала некий Евразийский Союз с участием бывших республик СССР. Но после её вторжения на свою территорию Украина решительно подала заявку на членство в ЕС.

"Я делаю всё возможное, чтобы после войны мы были частью европейской семьи", - сказала вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина.

"Получение статуса кандидата морально поднимет Украину", - сказала Анна Меленчук из организации «Promote Ukraine».

Дать Украине этот статус намерены на встрече в Брюсселе в четверг главы государств и правительств ЕС. На днях Еврокомиссия рекомендовала Союзу начать процесс, который завершиться принятием в свои ряды этой страны с 44-миллионным населением. Но этот саммит может ограничиться «поднятием морального духа», не установив каких-либо сроков для переговоров об членстве. Несмотря на проявленные при своей защите упорство и умение, Украина остается страной с серьёзными проблемами - такими, как коррупция, дефицит демократии и экономическое отставание. 

Но профессор европейской политики из Швейцарии считает, что сближение с ЕС поможет решить эти проблемы:

"Украине нужно было предложить перспективу членства намного раньше, - сказал Франк Шиммельфенниг. - Это был бы самый мощный инструмент, вдохновляющий на демократизацию".

На встрече в верхах будут обсуждаться европейские перспективы не только Украины, но и Молдавии, а также Грузии, где тысячи людей вышли на улицы в поддержку ориентации на Запад. Заявки на членство поступили в Брюссель от Кишинёва и Тбилиси ещё в марте.

Передаёт корреспондент Euronews Мейв Макмахон:

"В переговорах будут участвовать страны Западных Балкан. Некоторые из них добиваются принятия в ЕС на протяжении десятилетий. Албания, Северная Македония и Черногория призвали наделить Украину кандидатским статусом, надеясь, что это ускорит расширение блока и на их регион. Но у премьер-министра Сербии заканчивается терпение".

"Западные Балканы не будут ждать, когда двери откроются для кого-то ещё из-за политической ситуации, - сказала Ана Брнабич. - Это было бы огромной ошибкой. Это было бы несправедливо".

Сербия провела у себя радикальные экономические реформы, чтобы соответствать критериям членства. Но она лишь проводила взглядом соседнюю Хорватию, последнюю страну, присоединившуюся к ЕС ещё в 2013 году.

Каждая из этих стран поддерживает и ревнует других, болезненно воспринимает любые помехи на пути в Европу, а иногда и думает, не отправиться ли вместо неё в Евразию.