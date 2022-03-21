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Новости Европы

Украине дают ещё полмиллиарда евро на оружие против России

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Жозеп Боррель и Жан-Ив Ле Дриан
Жозеп Боррель и Жан-Ив Ле Дриан   -   Авторское право  Olivier MaЖозеп Боррель и Жан-Ив Ле Дриан

Министры иностранных дел Евросоюза достигли в Брюсселе политической договоренности о предоставлении Украине дополнительно 500 миллионов евро в виде оружия и военной техники. Закупки и доставку осуществят через Европейский фонд мира. Главный дипломат ЕС заявил, что участники встречи единодушно осудили действия российской армии:

«Мы считаем происходящее на Украине военным преступлением, массовым военным преступлением, совершаемым российскими вооруженными силами против украинского народа, - сказал Жозеп Боррель. - Это не может остаться без ответа. Поэтому мы приветствуем создание Советом ООН по правам человека комиссии по расследованию таких нарушений. Мы приветствуем расследование Международного уголовного суда и напоминаем о том, что Международный суд приказывает России остановить вторжение на Украину».

Главы МИД ЕС также обсуждали возможность новых санкций против России, включая эмбарго на поставки из неё нефти. Польша и страны Балтии по-прежнему настаивают на более жестких действиях, таких, как полный запрет на торговлю с России ней как по суше, так и по морю. Однако некоторые страны ЕС, в том числе Германия, воздерживаются от дальнейших шагов, особенно если они затрагивают поставки энергоносителей. Немецкий министр предлагает сокращать их постепенно:

«Вопрос об нефтяном эмбарго — это вопрос не о том, хотим мы его или не хотим, а вопрос о том, насколько мы зависим от нефти, - сказала Анналена Бербок. - Для разных стран Евросоюза ответ на него разный, поэтому важно, чтобы мы вместе говорили об устойчивости, о том, как мы можем уменьшить зависимость тех стран, которые импортируют нефть. Например, Германия импортирует её много, но есть и другие европейские страны, которые не могут сразу прекратить импортировать нефть. Если бы это было возможно, мы бы сделали это автоматически. Но сейчас мы готовимся пойти на такие шаги в ближайшем будущем, очень скоро».

Министры иностранных дел утвердили также план укрепления стратегической независимости Евросоюза. Лидеры ЕС вернутся к этим вопросам на встрече в Брюсселе в четверг и пятницу в присутствии президента США Джо Байдена.

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