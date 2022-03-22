Украинские мины плывут к болгарскому побережью

Российские заявления о дрейфующих в Черном море украинских минах могут быть скорее вопросом осложнения судоходства и нагнетания страха, чем реальной угрозой, заявил командующий ВМС Болгарии контр-адмирал Кирилл Михайлов.

При этом, по его словам, нельзя полностью исключать возможности поднятия на поверхность боеприпасов и выбрасывания их на болгарское побережье.

19 марта ФСБ России сообщила, что установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов.

Я хотел бы развеять опасения, что мины начнет выбрасывать на пляж и туристы будут на них натыкаться. Такое маловероятно, однако это военный конфликт, в котором использовалось такое оружие, как морские мины, и нельзя полностью исключать такую угрозу Кирилл Михайлов командующий ВМС Болгарии

В начале марта недалеко от Одессы затонуло принадлежащее Эстонии грузовое судно.

Компания-владелец Vista Shipping Agency AS заявила, что "на судне или рядом с ним произошел взрыв". Исполнительный директор предприятия Игорь Ильвес предположил, что сухогруз подорвался на мине.

В свою очередь в ответ на информацию ФСБ России военно-морские силы Украины заявили, что только они имеют право распространять уведомления о безопасности в своей части Черного моря, и назвали предупреждение Москвы попыткой информационного "пиратства".

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