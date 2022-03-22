Украинские мины плывут к болгарскому побережью

Украинские мины плывут к болгарскому побережьюКомментарии
Российские заявления о дрейфующих в Черном море украинских минах могут быть скорее вопросом осложнения судоходства и нагнетания страха, чем реальной угрозой, заявил командующий ВМС Болгарии контр-адмирал Кирилл Михайлов.
При этом, по его словам, нельзя полностью исключать возможности поднятия на поверхность боеприпасов и выбрасывания их на болгарское побережье.
19 марта ФСБ России сообщила, что установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов.
В начале марта недалеко от Одессы затонуло принадлежащее Эстонии грузовое судно.
Компания-владелец Vista Shipping Agency AS заявила, что "на судне или рядом с ним произошел взрыв". Исполнительный директор предприятия Игорь Ильвес предположил, что сухогруз подорвался на мине.
В свою очередь в ответ на информацию ФСБ России военно-морские силы Украины заявили, что только они имеют право распространять уведомления о безопасности в своей части Черного моря, и назвали предупреждение Москвы попыткой информационного "пиратства".
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