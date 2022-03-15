Россия стала самой обложенной санкциями страной мира после вторжения на Украину. Менее чем за месяц РФ обошла Иран, Сирию и Северную Корею вместе взятые.

Согласно сайту Castellum.AI, к Москве применено более 5000 разных наказаний. Некоторые из них действуют после аннексии Крыма в 2014 году.

В координации с западными союзниками Евросоюз ввел постоянно растущий список санкций. Последние из них нацелены на многое - от российских банков до государственных СМИ и предметов роскоши. Главная задача — вывести из строя военную машину Кремля.

Вот лишь пять из ограничительных мер:

1) Некоторые российские банки отключены от SWIFT. Это изолирует их от глобальной платёжной системы.

2) Заморожены активы многих законодателей и олигархов.

3) ЕС закрыл своё небо для российских самолётов.

4) В РФ нельзя экспортировать предметы роскоши.

5) Гостелеканал RT и агентство Sputnik удалены из эфира по всему Евросоюзу.