ЕС отправит оружие Украине, запретит российское иновещание, введёт новые санкции против Лукашенко

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Украина получит военную помощь непосредственно от ЕС, включая оружие и снаряжение.

«Падение табу» на военную помощь

ЕС будет финансировать закупку и поставку вооружений и другого оборудования Украине перед лицом российского вторжения, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, уточнив, что впервые Европейский союз делает такой шаг.

Брюссель предложит двадцати семи странам ЕС использовать линию экстренного финансирования "для обеспечения украинских сил летальным оружием, а также топливом, защитным снаряжением и медицинскими принадлежностями", положив конец "табу на то, что Союз не будет поставлять оружие воюющим сторонам", сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Это переломный момент", - подчеркнула фон дер Ляйен в телеобращении.

"Еще одно табу пало", - добавил Жозеп Боррель. Он отметил, что Россия привела “силы сдерживания”, включающие ядерные вооружения, «в особый режим дежурства».

Полное закрытие неба ЕС

Все 27 стран, входящих в блок, закрывают своё воздушное пространство для российских рейсов. Запреты коснутся и частных бортов, принадлежащих «олигархам».

Ранее большинство стран союза обьявили о закрытии своего неба для российских самолётов в индивидуальном порядке.

Россия также закрыла для них своё воздушное пространство.

Запрет российского иновещания

Российские иновещательные СМИ Russia Today (RT) и Sputnik будут запрещены в Европейском Союзе, чтобы помешать им распространять свою "ложь" о войне, которую ведет Москва на Украине, заявила председатель Европейской комиссии.

"Мы собираемся запретить в ЕС медиа-машину Кремля. Государственные СМИ Russia Today и Sputnik, а также их дочерние компании, больше не смогут распространять свою ложь, чтобы оправдать путинскую войну и посеять раскол в нашем Союзе. Поэтому мы разрабатываем инструменты для запрета их токсичной и вредной дезинформации в Европе", - сказала фон дер Ляйен.

Усиление санкций против режима Лукашенко

Новый пакет санкций вводится и в отношении режима Лукашенко — «ещё одного агрессора этой войны». Они затронут ключевые секторы белорусской экономики.

Помощь украинским беженцам

«Лидерство президента Зеленского, его мужество и стойкость украинского народа вдохновляют нас всех»,- добавила председатель Еврокомиссии. «Мы примем с распростертыми объятиями тех, кому приходится спасаться от путинских бомб. Мы поддержим наши восточные государства-члены в размещении и заботе об этих беженцах».