Посол США при НАТО: для Украины дверь открыта

С тех пор, как Россия вторглась на Украину, НАТО находится в состоянии повышенной готовности. "Глаза и уши" Белого дома и Государственного департамента в Брюсселе - это Джулианна Смит, посол США при НАТО. С ней беседовала корреспондент Euronews Мейв МакМахон.

Euronews: Пока мы здесь, в штаб-квартире НАТО, - в Европейском парламенте президент Украины Зеленский говорил с депутатами, умоляя их о членстве его страны в ЕС. Вопрос сейчас: как насчет членства в НАТО?

Смит: Украина является партнёром нашего альянса. Мы работаем с Украиной уже много лет, помогая ей предпринять необходимые шаги для членства. И в начале января, и в коммюнике саммита прошлым летом мы кристально ясно заявили, что дверь к расширению НАТО остается открытой, и у России нет права вето на этот процесс.

Euronews: Мы видим сейчас, что берутся за оружие украинцы, необученные украинцы, мужчины и женщины. Есть ли у них шансы против военной мощи России?

Смит: На данный момент сложно делать какие-либо прогнозы. Но мы восхищаемся стойкостью и мужеством, которые, как мы видим, проявляют простые украинцы, их правительство и вооруженные силы. НАТО и ЕС вместе принимают этот вызов и оказывают поддержку.

Euronews: Достаточно ли поддержки, чтобы остановить войну, остановить Владимира Путина.

Смит: Я не знаю, что в конечном итоге остановит войну. Мы надеемся, что Владимир Путин остановит войну. Дело за ним. Единственный выход из всего этого для Москвы — прекратить вторжение, остановить сокрушительные атаки на города по всей Украине. Мы хотим, чтобы российские войска ушли. Мы хотим увидеть прекращение огня. И все мы продолжаем посылать такой сигнал Москве.

Euronews: А как насчет ядерных угроз, исходящих от президента России Владимира Путина? Насколько они серьёзны, по-вашему мнению?

Смит: Разумеется, то, что мы слышали из Москвы о их намерении повысить уровень тревоги или боеготовность своих ядерных сил, было невероятно провокационным, опасным, тревожным. Мы обеспокоены тем, что это может увеличить вероятность ошибки. НАТО и Соединённые, никто не хочет никакого конфликта с Россией. Но, как вы наверное слышали, мои коллеги в Вашингтоне, на данный момент мы не вносим никаких коррективов в наши уровни тревоги.