Шестой день войны на Украине: Киевская телебашня, Харьков и побережье Азовского моря

Пять человек погибли, пятеро ранены в результате удара по Киевской телебашне. Об этом сообщает украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

По данным мэра Киева Виталия Кличко, повреждены трансформаторная подстанция и аппаратная на самой башне. В результате удара в столице на время было прекращено эфирное вещание.

Ранее Минобороны РФ предупредило о планах "нанести удар высокоточным оружием по ряду военных объектов в Киеве, откуда идут информационные атаки на Россию", и призвало жителей покинуть свои дома.

Тем временем в Броварах под Киевом разбирают завалы после авианалета накануне, в результате которого были ранены 8 человек и был поврежден блокпост на трассе, ведущей в столицу с востока.

По меньшей мере 10 человек погибли и 35 получили ранения в результате ракетных ударов российских войск по центру Харькова, сообщил советник МВД Украины Антон Геращенко, по его словам жертв и раненых может быть больше.

Во вторник Минобороны России сообщило о взятии под контроль украинского побережья Азовского моря, а также о присоединении к российским войскам передовых отрядов признанной Москвой ДНР.

Как сообщается, на среду запланирован второй раунд переговоров между делигациями Украины и России. В понедельник после 6 часов дискуссий на белорусско-украинской границе стороны "наметили определенные решения" и договорились встретиться снова после консультаций в столицах.

Также в среду в Вене пройдет заседание Международного агентства по атомной энергии. Российские силы взяли под контроль Чернобыльскую АЭС. И в МАГАТЭ опасаются, что действия Москвы могут представлять серьезную угрозу безопасности и сохранности ядерных объектов Украины.