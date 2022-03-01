Президент Украины обратился по видеосвязи к Европарламенту

Президент Украины обратился к Европейскому парламенту, который обсуждает в Брюсселе обсуждая российиское вторжение на неё. Владимир Зеленский выступал из Киева по прямой видеосвязи, несмотря на опасность обстрела. Он попросил депутатов и других политиков способствовать включению Украины в состав Евросоюза:

"Мы доказали свою силу, мы доказали, что как минимум, мы такие же как вы. А вы докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действителтьно европейцы. Тогда жизнь победит смерть, а свет - тьму. Слава Украине!"

На призыв Зеленского положительно ответила председатель Европарламента Роберта Метсола:

«Мы приветствуем, господин президент, заявку Украины на получение статуса кандидата. Мы поддерживаем вас в вашей борьбе за выживание в этот тёмный момент нашей истории».

Евродепутаты собираются проголосовать по вопросу о начале процедуры принятия Украины в ЕС. Эта резолюция не будет обязательной к исполнению. Любые ускоренные переговоры о членстве должны быть согласованы со странами ЕС.