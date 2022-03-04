В НАТО решили не закрывать небо над Украиной

Министры иностранных дел НАТО вместе с партнёрами из Евросоюза, Швеции и Финляндии на встрече в пятницу в Брюсселе, заявили, что не хотят войны, но готовы защищать каждый дюйм своей и общей территории. Их страны намерены и дальше поддерживать Украину поставками оборонительного оружия.

В то же время главы МИД решили не закрывать над ней небо, как об этом просил накануне президент Владимир Зеленский, обращаясь к Европарламенту, и министр Дмитрий Кулеба, общаясь с коллегами. Генеральный секретарь НАТО объяснил решение об отказе от воздушного патрулирования:

"Мы чётко дали понять, что не собираемся вторгаться на Украину ни по земле, ни по воздуху, - сказал Йенс Столтенберг. - Конечно, единственный способ ввести бесполётную зону - это отправить авиацию НАТО, истребители в воздушное пространство Украины. А потом пришлось бы в этой зоне сбивать российские самолеты. Мы понимаем отчаянный призыв украинцев, но мы также считаем, что если мы пойдём ему навстречу, то дело закончится полномасштабной войной в Европе с вовлечением многих других стран".

Генсек добавил, что НАТО планирует и дальше поддерживать Грузию и Боснию и Герцеговину, которые могут стать следующей мишенью для Путина. Столтенберг призвал российского президента прекратить войну и вернуться к дипломатическим усилиям. Участники встречи осудили боевые действия возле крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил от имени НАТО:

«Мы не ищем конфликта, но если конфликт придёт к нам, мы к нему готовы».

«У Путина есть некоторая иррациональность, - сказала канадский министр иностранных дел Мелани Жоли. - Мы должны это учитывать, когда имеем дело с ситуацией»,

По мере эскалации российской агрессии против Украины, люди на европейских улицах всё громче выражают солидарности с её народом. Они просят своих лидеров сделать все возможное, чтобы остановить войну, и приглашают сотни тысячи беженцев, пытающихся от неё спастись.