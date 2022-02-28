Евросоюз обещает беженцам временную защиту

Видя, как украинцы пытаются спастись от российского нашествия, Евросоюз заявил, что готовится к прибытию миллионов беженцев. Соседняя Румыния - одна из стран, на которую приходится основная тяжесть этой новой миграционной волны. 25-летняя Светлана Иванова с ужасом описывает то, что происходит с на её родине:

«Мне всё время хочется плакать, потому что я вижу, как страдает Украина. В нашем городе обычно тихо, но сейчас там люди, такие же, как мы, умирают, и дети умирают. А русские имеют наглость говорить, что это устроили мы».

Местные румыны приезжают к контрольно-пропускному пункту на границе, чтобы помочь властям справиться с наплывом людей из Украины. Волонтер Корина раздаёт беженцам горячие напитки и еду:

«Меня захлёстывают эмоции, потому что большинство из нас ночуют дома, в тепле, живут своей обычной жизнью… А эти люди оказались в кошмаре».

По оценке Брюсселя, с начала нынешней фазы конфликта на Украине почти 400 тыс человек добрались до соседних стран всего за несколько дней. Ожидается, что до 7 млн будут вынуждены покинуть родные места. Еврокомиссар по внутренним делам обещает, что уже с четверга всем прибывающим будет предоставляться временная защита на срок до трех лет.

«Государства-члены призвали Еврокомиссию привести в действие директиву о временной защите, - сказала Илва Юханссон. - Она позволит применить меры, специально разработанные для особой ситуации прибытия миллионов людей, чтобы они могли иметь надлежащую защиту и права. Я буду готова представить это возможное решение уже в четверг».

Еврокомиссия признаёт, что оставившие свой кров украинцы отправятся в западном направлении и будут нуждаться в самой разной помощи. Евросоюзу, возможно, придётся иметь дело с гуманитарным кризисом и на самой Украине.