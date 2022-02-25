Еврокомиссия: "идёт атака на наши ценности"

Осуждая решение Москвы пойти войной на Киев, Брюссель признаёт и собственные упущения в отношениях с ней. Об этом рассказал в интервью Euronews исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс. С ним беседовала наш корреспондент Мейв Макмахон.

Тиммерманс: Европа за последние 30 лет не смогла выработать последовательную и всеобъемлющую стратегию в отношении России. Русские играли на этом, заводя друзей здесь, наживая врагов там, в попытке доминировать над нами. На протяжении многих лет они пытаются нам мешать, хотя они слишком слабы для этого. Но пока мы миримся с их помехами, пока европейские премьер-министры ездят в Москву в разгар кризиса, чтобы заключить газовую сделку для себя, пока это происходит, русские будут смеяться и пытаться натравить европейцев друг на друга.

Euronews: Думаете ли вы, что Европа, страны-члены ЕС осознают то, о чём вы говорите? Что им нужно было делать?

Тиммерманс: Знаете, слишком часто мы думали, что наши ценности самоочевидны, что все их воспринимают как должное. Но это не так, и сейчас идёт атака на наши ценности. Это долгосрочный проект Владимира Путина. Он занимается этим десятилетиями. Он финансирует крайне правых в Европе. Он пытается влиять на прессу. Он делает все, чтобы подорвать нашу демократию и наш образ жизни. И я надеюсь, что теперь все в Европе видят, к чему это приводит, и не будет больше наивными. Пытаясь объяснять поведение российского президента, мы должны понять знать, что нас атакуют на идеологическом уровне как во время Холодной войны. Нам нужно защищаться, мы намного сильнее.

Euronews: Президент Украины Зеленский заявил, что его страну оставили одну. Чтобы бы вы сказали ему?

Тиммерманс: На его месте я бы чувствовал то же самое. Но я должен восхищаться его мужеством. Я, затаив дыхание, следил за речью, которую он произнес на русском языке, обращаясь к русскому населению. Эта одной из самых впечатляющих речей, которые я когда-либо видел.