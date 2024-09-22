Число смертей от самоубийств в Европе сократилось на 13% за десятилетие

По данным Евростата, в 2021 году в ЕС было зарегистрировано около 47 000 смертей от самоубийств.

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Число смертей от самоубийств в ЕС снижается. В 2021 году в 27 странах блока было зарегистрировано около 47 000 смертей от самоубийств, что на 13,3 % меньше, чем в 2011 году, когда данные только начали регистрироваться.

Это эквивалентно в среднем 10,2 смертям на 100 000 человек.

"Даже одно самоубийство - это слишком много. Поэтому тот факт, что уровень самоубийств в ЕС снизился на 13%, а в остальном мире, конечно, снижается медленнее, означает одно и только одно: мы не должны праздновать, но должны извлечь уроки", - сказала Euronews д-р Ледия Лазери, региональный советник по вопросам психического здоровья в Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Death rate due to intentional self-harm in Europe in 2021, per 100 000 inhabitants. Eurostat

В 2021 году в Словении был зарегистрирован самый высокий в ЕС уровень самоубийств: 19,8 смертей на 100 000 жителей. За ней следуют Литва и Венгрия.

На противоположном конце шкалы Кипр зарегистрировал самый низкий стандартизированный уровень смертности от самоубийств: 2,7 случая на 100 000 жителей. Его опережают Греция и Италия.

Уровень самоубийств по-прежнему выше среди мужчин, чем среди женщин, причем на долю мужчин приходится более трех четвертей всех смертей от самоубийств.

По данным Евростата, наибольшее количество смертей от самоубийств в ЕС было зафиксировано в возрастной группе от 45 до 64 лет - 17 441 случай, что составляет 37 % от общего числа.

Total of deaths by intentional self-harm by sex in Europe in 2021. Eurostat

Профилактика самоубийств

Несмотря на успехи в борьбе с желанием людей свести счеты с жизнью, пробелы в лечении психических заболеваний в Европе остаются высокими. Об этом говорит доктор Ледия Лазери, призывая заинтересованные стороны, помимо медицинских работников, участвовать в профилактике самоубийств.

"Нам также необходимо более тесное сотрудничество, например, с полицией. Нам нужно более тесное сотрудничество с органами правосудия и тюрьмами, потому что большое количество самоубийств происходит в таких учреждениях, как, например, тюрьмы. Нам нужно хорошее сотрудничество со школами. Нам нужно хорошее сотрудничество с преставителями компаний по работе с персоналом", - сказала доктор Ледия Лазери.

В 2021 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала "LIVE LIFE" - руководство по профилактике самоубийств в странах, в котором описаны несколько стратегий, доказавших свою эффективность в предотвращении самоубийств.

Первая из них - ограничение доступа к средствам совершения самоубийства, таким как оружие, пестициды или определенные точки мостов; вторая - сотрудничество со СМИ для ответственного освещения самоубийств; третья - помощь населению в развитии социально-эмоциональных навыков; и, наконец, четвертая и последняя стратегия - раннее выявление суицидального поведения.

Преодоление стигматизации

"В некоторых странах бытует мнение, что число самоубийств возросло. Я бы утверждала, что вместо роста числа самоубийств у нас лучше освещаются случаи самоубийств, потому что стигмы стало меньше", - говорит д-р Ледия Лазери.

Тем не менее во многих культурах "стигма вокруг самоубийства все еще очень и очень высока", добавляет она.

Региональный советник ВОЗ также хочет развенчать распространенный среди медицинских работников миф о том, что если вы заговорите с кем-то о самоубийстве, то тем самым спровоцируете у него мысли о самоубийстве.

"Никогда не стесняйтесь говорить о самоубийстве с человеком, который, по вашему мнению, задумывается о такой опции, - сказала д-р Ледия Лазери. - Таким образом вы выиграете время и, возможно, спасете жизнь, просто потому что вы говорите об их самой большой проблеме и даете им шанс решить ее".