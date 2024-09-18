Синдром поликистозных яичников - одно из самых распространенных заболеваний у женщин репродуктивного возраста. Тем не менее, в исследования вкладывается мало средств, и прогресс в улучшении симптомов и самочувствия пациенток невелик.

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По оценкам, почти каждая седьмая менструирующая женщина страдает от синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает это гормональное расстройство как "ведущую причину" бесплодия.

Тем не менее, по данным ВОЗ, до 70% женщин во всем мире не знают, что у них есть этот синдром.

В сентябре, когда отмечается месяц осведомленности о СПКЯ, эксперты отмечают недостаток исследований и незначительный прогресс в улучшении симптомов и самочувствия пациентов.

По оценкам, ежегодные расходы на лечение СПКЯ в европейском секторе здравоохранения составляют около 23 млрд евро.

Однако последнее исследование СПКЯ, финансируемое ЕС, было проведено в 2020 году.

"На исследования СПКЯ выделяется не так много средств", - говорит Эмелин Хелуин, вице-президент французской ассоциации женщин с диагнозом СПКЯ, SOPK Europe.

Джоди Рельф, диетолог по СПКЯ и представитель Британской диетической ассоциации, согласна с тем, что "один из самых больших пробелов, которые у нас есть, - это исследования".

"Мы все еще недостаточно понимаем, что это за заболевание", - говорит она.

"Нам нужны междисциплинарные команды, которые могли бы помочь этим женщинам. Нам нужна поддержка с точки зрения психического здоровья, а также диеты и образа жизни. Многое еще предстоит сделать".

Это заболевание может вызывать нерегулярные менструации, проблемы с фертильностью, избыток волос на теле, увеличение веса и акне.

Люди с СПКЯ также более склонны к развитию диабета второго типа, высокого кровяного давления, повышенного уровня холестерина, сердечно-сосудистых заболеваний и рака эндометрия.

Общее мнение

Эксперты говорят, что женщины, которые впервые обращаются к врачу с симптомами СПКЯ, часто не получают поддержки.

"Всегда просто предлагают похудеть или принять таблетки, не обращая внимания на то, как трудно бывает сбросить вес при СПКЯ и каким разочаровывающим может быть этот путь", - говорит Релф.

Диагноз СПКЯ был поставлен ей в 20 лет, когда она еще получала диплом диетолога.

"Диагноз мне поставил гинеколог. Никаких объяснений не было дано. Не было никакой информации о том, как управлять своим состоянием, кроме "принимайте таблетки и приходите, когда захотите иметь детей"", - говорит она.

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Хелуин было 17 лет, когда ей поставили диагноз, и точно так же она не получила никакой помощи в том, как справиться с этим заболеванием: "Я просто должна была сама разобраться в симптомах, с которыми мне придется жить".

Собственный опыт подстегнул желание бороться с дезинформацией на эту тему и помочь создать пространство, куда другие пациенты с СПКЯ могли бы прийти за помощью, чтобы лучше понять симптомы и справиться с ними.

"Тот факт, что люди поймут и заинтересуются тем, через что вы проходите, действительно изменит то, как вы с этим живете", - говорит Хелуин.

Как СПКЯ представлен в Европе?

По данным SOPK Europe, только во Франции около 2,5 миллионов женщин страдают от этого синдрома.

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Однако в Центральной и Восточной Европе количество женщин с этим гормональным расстройством более чем в три раза выше, чем в западных странах, согласно исследованию польских ученых, проведенному в 2016 году.

В 2016 году самый высокий показатель на 100 000 случаев женщин с СПКЯ был в Чехии (460,6), а самый низкий - в Швеции (34,10).

ЕС в рамках программы Horizon 2020 профинансировал два проекта по СПКЯ.

SPIOMET4HEALTH - единственный проект, не ориентированный только на проблемы фертильности или веса.

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Этот пятилетний проект направлен на создание одной таблетки, принимаемой ежедневно "для нормализации овуляции и эндокринно-метаболического статуса".

Она будет протестирована в клинических испытаниях на девочках-подростках и молодых взрослых женщинах в различных центрах, в том числе в Испании, Австрии, Норвегии, Италии, Дании и Турции.

Хелуин входит в состав консультативного совета пациентов SPIOMET4HEALTH и надеется, что этот метод лечения поможет "будущим поколениям".

Правильно ли делается акцент на фертильности и весе?

По данным многочисленных исследований, около 40 процентов женщин с СПКЯ страдают от депрессии или тревоги.

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Женщины с этим гормональным расстройством также склонны страдать от низкой уверенности в себе и самооценки из-за таких симптомов синдрома, как гирсутизм, акне и аномальное распределение жира в организме.

Однако это также может быть связано с усталостью или нарушениями сна.

"СПКЯ разрушил очень многое в моей жизни. Он повлиял на мою социальную жизнь, на мою любовную жизнь, на мою карьеру, на мою профессиональную карьеру, - говорит Хелуин. - Я считаю, что СПКЯ замедляет нашу карьеру, потому что на работе мы вынуждены бороться с хронической усталостью, беспокойством, тазовыми болями и так далее".

Некоторые молодые пациентки утверждают, что более опасные побочные эффекты СПКЯ отходят на второй план, уступая место проблемам фертильности и веса.

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"Это просто общество, в котором мы живем. У нас очень много фэтфобии, - говорит 36-летняя вице-председатель SOPK Europe. - Я знаю, что нам также приходится бороться с восприятием людьми СПКЯ, которое заключается в том, что если вы улучшите свой образ жизни, диету, режим физических упражнений, то СПКЯ пройдет. Нет, он не исчезнет. Может быть, вы станете стройнее, может быть, облегчите некоторые симптомы. Может быть, станет немного лучше, но у вас все равно останется СПКЯ. Так что похудение - это вовсе не волшебное лекарство от СПКЯ".