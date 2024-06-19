Как делить вакцины? Переговоры о сотрудничестве на случай новой пандемии продлены

Договор о пандемии, который позволит избежать ошибок периода коронавируса, готовится уже 2 года.Сорван очередной дедлайн. Почему страны не могут договориться?

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Уже более двух лет на международном уровне идут переговоры о подписании договора о предотвращении пандемии, который позволит избежать в будущем проблем, возникших во время атаки коронавируса. Пока страны- участницы процесса не смогли прийти к компромиссу и дали себе год на доработку деталей.

Таким образом, запланированный на май этого года дедлайн сорван. В канун важной даты дипломаты, работавшие над документом, рассказывали Euronews Health, что порой по 3-4 часа согласуют один абзац.

О чем договариваться?

"Настоящей драмой, развернувшейся в период пандемии коронавируса, стал полный развал солидарности между странами, - говорит Эллен Хоен, директор организации Medicines Law and Policy. - Солидарность растворилась, как только изобрели вакцину. То, что вакцины сделали так быстро, просто фантастика. Это стало результатом интенсивного госфинансирования, но правительства, выделившие деньги, хотели быть первыми в очереди".

Цель договора о борьбе с пандемиями, который патронирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) - в том, чтобы не допустить такого раскола в будущем. Однако страны расходятся во мнениях о том, как этого достичь, учитывая разницу в доступе к интеллектуальной собственности, технологиям и ноу-хау.

"С одной стороны, все согласны с тем, что расширение производственных мощностей в различных регионах мира очень важно, - говорит Элен Хоен. - Следующий шаг - согласиться с тем, что это предполагает, что мы будем делиться технологиями, которые у нас есть и которые мы до сих пор другим не показывали. И такой шаг - поворотное событие".

Врач наполняет шприц вакциной от коронавируса компании Johnson & Johnson, предоставленной в рамках программы COVAX. Кабул, Афганистан, 2021 год. AP Photo/Rahmat Gul, File

Вакцина в обмен на информацию?

Эксперты и дипломаты сходятся во мнении, что в основу соглашения должен лечь механизм Pathogen Access and Benefit Sharing System (Pabs). Он предполагает, что страны сообщат другим о новых заболеваниях в обмен на доступ к вакцинам и лекарствам.

По условиям договора, страны мира "обязуются быстро обмениваться информацией о патогенных возбудителях, что позволит подготовиться и начать разработку технологий и продуктов", - уточнил Петр Колчинский, советник группы Oxfam по вопросам политики ЕС в области здравоохранения.

Однако государствам предстоит договориться и о проценте вакцин и лекарств, которыми их производители безвозмездно поделятся в чрезвычайной ситуации.

Мохга Камал-Янни, советник по вопросам политики из альянса People Medicine Alliance отмечает: "Юг хочет более обязательных формулировок по передаче технологий, в то время как Север стремится оставить все, как есть, уточняя, что производители могут сами решить, какими наработками делиться и когда".

"На протяжении 20-30 лет у нас существовали фундаментальные разногласия по вопросам глобального здравоохранения, они усугубились после пандемии: речь идет о доступе к инновациям и приоритетах исследований", - соглашается Жауме Видаль, старший советник по европейским проектам в Health Action Internationa.

В нынешнем проекте договора производителей призывают делиться информацией добровольно, но ряд стран и экспертных групп хотят более жестких формулировок.

Открытие 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (WHA77) в Европейской штаб-квартире ООН в Женеве, Швейцария. Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP

"Природа международного права такова, что вы не можете напрямую заставлять страны, - говорит Юаньцюн Ху, старший советник по правовым и политическим вопросам организации "Врачи без границ". - Но формулировки должны фиксировать подлежащие исполнению обязательства, чтобы на этапе реализации можно было проверить, действительно ли то или иное правительство это сделало".

Дипломат из одной из стран ЕС сказал, что каждая страна хочет добавить оговорки в соответствии со своими собственными интересами.

Из-за стола не выходить!

Высокопоставленный представитель администрации США заявил Euronews Health, что его страна крайне заинтересована в том, чтобы избежать в будущем ситуаций, когда страны с низким и средним уровнем дохода месяцами наблюдают за вакцинами у богатых соседей, прежде чем сами получат к ним доступ.

Некоторые эксперты считают, что Европейский Союз, как и другие члены "Большой семерки", слишком близко принимает позицию промышленников, особенно в вопросах, касающихся интеллектуальной собственности. Еврокомиссия не стала комментировать конкретные аспекты переговоров по соглашению о пандемии, но ее представитель заявил Euronews Health, что "Брюссель полностью привержен заключению договора, который создаст более сильную, устойчивую и справедливую глобальную архитектуру здравоохранения во всем мире".

Эксперты и дипломаты настаивают: участники переговоров должны придерживаться уже согласованных договоренностей, чтобы завершить работу за год. Для некоторых продление переговоров - уже хорошая новость, поскольку подтверждает: страны мира по-прежнему готовы продолжать обсуждение столь важной темы. "Очень важно, чтобы никто не покинул стол переговоров", - резюмирует Жауме Видал из организации Health Action International.